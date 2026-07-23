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調高里基層工作經費 新北明年加碼5.4億

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市民政局長林耀長昨天赴議會專案報告。記者葉德正／攝影
新北市民政局長林耀長昨天赴議會專案報告。記者葉德正／攝影

新北市對基層里長加碼釋出利多，明年起調整里基層工作經費、里民活動場所租金及鄰長喪葬慰問金等，總計增加五點四億元預算。里長肯定經費增加有助於推動里政，議員認為相關人口級距要持續檢討合理性，大型里仍是僧多粥少。

民政局長林耀長昨在議會專案報告指出，明年起里基工作費最低由六十萬提高至七十萬元，人口級距由每三千人一級改為每二千人一級，每級增加六萬元，調整後各里每年獲七十萬至一一八萬元經費。

沒有活動中心的里，新增每月最高三萬元里民活動場所租金補助，協助辦理銀髮俱樂部、老人共餐及關懷據點等服務，同步提高鄰長工作協助費、聯誼活動費及喪葬慰問金。

議員鍾宏仁說，每個里長實際職責差很大，相關規畫應盡速公布讓基層準備。

議員黃淑君說，板橋忠翠里辦活動要準備上千份物資，現行級距不足反映需求，市府改革應一次到位。

議員張嘉玲表示，中和不少里人數屬中間「夾心」里，活動多卻拿不到更高補助。林耀長回應，考量財政穩定，無法一次大幅提高經費，持續朝更公平方向調整。

林口湖南里長黃清龍說，調高里基層工作經費對基層有幫助，建議市府將里別面積納入考量，有些里範圍大，花費成本高，且里長日常事務開銷吃緊，增加經費仍難完全支應各項支出。

淡水區崁頂里長吳庭岳表示，北市採「一里一里幹事」制度，里幹事駐點里辦可直接協助行政事務，但新北一名里幹事須服務多個里還需兼辦區公所其他業務，新北市若能朝「一里一里幹事」，里長便能投入更多心力服務。

議員 新北

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