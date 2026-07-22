台北、新北大巨蛋距離太近恐互打？ 學者：競爭或互補取決於定位

新北大巨蛋確定落腳樹林機五，與台北大巨蛋距離不遠，外界質疑雙北兩座大型場館是否可能互相排擠。有學者表示，兩座場館究竟是競爭或合作，關鍵在於後續功能安排及市民需求，不能僅以距離遠近判斷是否有興建必要。

政治大學地政系教授白仁德指出，現代城市愈來愈重視演唱會、運動賽事及休閒活動帶來的經濟效益，運動與休閒也已是市民生活的重要部分。大型場館可提供文化、娛樂及體育活動所需空間，而在都會區要找到足夠腹地興建這類設施並不容易，因此距離台北大巨蛋較近，不必然代表一定會產生排擠。

他以機場為例指出，外界也常討論松山機場與桃園機場距離不遠，是否有必要同時存在，但對國際城市而言，公共設施的便利性與可及性同樣重要。新北、桃園人口規模龐大，大型場館可以相互競爭，也可能形成互補，未必只能留下單一設施。

白仁德曾參與新北大巨蛋選址評選。他表示，城市發展本來就是漸進過程，樹林機五目前大部分土地雖為農業區，未來須辦理土地使用變更及土地取得，但這也是城市發展過程中常見的課題。後續應兼顧地主財產權保障，並處理都市計畫變更、土地取得及環境影響等問題。

針對場館可能帶來的噪音、震動等疑慮，白仁德表示，國外不少城市的棒球場、足球場及其他運動設施彼此距離也相當近，現代科技可減輕部分開發負面影響，但大型建設本身仍不容易推動。

至於大巨蛋能否帶動樹林周邊發展，白仁德認為，場館的地標效應及人潮聚集值得期待。即使觀眾看完比賽或演唱會後離開，人潮仍可能衍生交通、停車及周邊服務等不同商機，市場發展未必只會依照現有想像發生。

白仁德表示，公部門透過大型公共設施帶動地方發展，方向值得肯定，且台灣目前此類設施相對有限，也有民眾需求。不過，新北大巨蛋能否真正形成產業聚集效應，仍取決於未來場館定位、周邊開發及整體城市規畫。