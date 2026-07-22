綠議員批幼兒園稽查流於形式 北市教育局：提高頻率

台北市某幼兒園發生不當對待案，民進黨議員許淑華質疑，教育局早查獲業者違規，卻稽查8次都沒發現疑似虐童。教育局說明，近年持續提高稽查頻率以確保幼兒權益。

台北市中正區一家私立連鎖幼兒園爆發集體不當對待案，多名家長控訴，教保員會將學童拖進教室、要求學童到走廊學狗爬行或肢體暴力。孩童家長20日到台北地檢署控告園方涉嫌傷害等罪，並表示已至少13人受害。北檢今天表示，已依程序分案偵辦。

民進黨台北市議員許淑華今天在臉書發文批評，家長最早在6月27日就向警方報案，但教育局的稽查、裁罰動作卻都無關孩童安全，且教育局在民國113年就查獲這家幼兒園有違規並加強稽查，卻查了8次都沒查到虐童。

她質疑，教育局的加強稽查是否只是流於形式、表面功夫，究竟是在保護孩童，還是在保護台北市政府「有在做事」的假象。

民進黨台北市議員洪健益今天接受媒體訪問時說，這家幼兒園門口就掛著蔣萬安的手寫感謝信，很明顯是廣告意味，猶如蔣萬安就在當業者的靠山，查核的公務員搞不好因此放水，且相比基隆市長謝國樑因虐童案公開道歉5次，蔣萬安迄今仍未道歉。

同黨籍議員簡舒培也說，蔣萬安對議員索資大力攻擊，對虐童案反應卻慢半拍，可見有多麼不上心。她批評，蔣萬安「對虐兒不強悍」，並承諾她會持續追查此案。

時事評論員溫朗東同樣表示，此幼兒園於113年因「未落實安全管理規定」被教育局開罰新台幣3000元，早有跡象，質疑因與蔣萬安的關係而「輕輕放下」。

台北市長蔣萬安今天赴台北市議會向國民黨黨團說明重大法案、議案前被媒體堵訪表示，身為家長，他對於此事非常心痛、憤怒，教育局接獲通報後，第一時間就對幼兒園稽查並從重、從嚴、從速裁處，同時承諾加速調查期程，會在7月底前完成。

教育局澄清，113年開罰此幼兒園是因「午餐未留樣」，與今年接獲的不當對待案陳情是兩件不同事件，呼籲有心人士立即收回不實指控並公開澄清事實。

教育局強調，對於任何形式的體罰或不當對待，市府高度重視並堅守零容忍的嚴正立場，同時不定期到園稽查以確保幼兒權益，且近年持續提高頻率，督促幼兒園落實各項法令規定，降低違規風險。