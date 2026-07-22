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旅學集章尋寶趣 串聯在地店家邀民眾深度遊淡水

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
邀請全國民眾把握暑假期間，以全新的視角與數位互動體驗，重新認識淡水的美好與人情味。圖／紅樹林有線電視提供
邀請全國民眾把握暑假期間，以全新的視角與數位互動體驗，重新認識淡水的美好與人情味。圖／紅樹林有線電視提供

暑假來臨，淡水不只老街，現在有了更多深度的旅遊選擇！淡水在地文化團體「旅學堂工作室」即日起至10月15日推出「淡海旅學集章尋寶」活動。此活動以淡海輕軌為旅遊軸線，串聯沿線22間特色店家，民眾只需搭乘輕軌並依循地圖走訪，掃描店內QR Code完成任務，不僅能深入了解淡水的城市故事，還能享有專屬優惠並參與每月抽獎。

旅學堂指出，淡水向來不缺人潮，但真正的挑戰在於如何讓旅客從「經過」變成「走進來」，活動透過經濟部中小及新創企業署115年度中小微企業數位轉型計畫「淡海輕旅學數位驛站」的重要實作。為此，旅學堂特別針對22家合作店家組成在地輔導團，並邀請專業講師開設數位課程，協助店家建置及優化LINE官方帳號，引導小微企業善用數位工具精準留客。

淡水旅學堂計畫負責人李琪表示，這次計畫希望結合在地的22個店家，讓旅客來到淡水不只是吃吃喝喝，還能認識更多在地的故事。我們除了設計集章活動，更輔導店家運用數位工具。透過尋寶集章讓客人走進店裡，店家就有機會將旅客留下成為LINE好友，未來能持續推播活動與優惠，大幅增加店家經營的黏著度。

本次參與活動的店家類型相當多元，涵蓋了住宿、餐飲、甜點、伴手禮、獨立書店及文創體驗等。例如，讓旅人空手即可繪出淡水河口與夕陽美景的「show233自助畫室」、作為國際背包客探索起點的「台北旅人國際青年旅館」，以及各自承載著地方故事的「英國奶奶」、「無論如河獨立書店」、「日落月出石花凍」與「德裕魚酥」等在地名店。

參與活動的在地店家也分享了數位轉型帶來的好處並表示，能參加這次集章活動感到非常榮幸。數位化不僅提升了我們在官網的曝光度，進店的客人也成為我們行銷的絕佳契機。我們能藉機推薦產品，邀請他們加入官方LINE掌握最新優惠，同時也讓旅客更了解每家店的品牌故事與淡水的商業模式。

「淡海旅學集章尋寶」活動獎項豐富，民眾只要集滿1個章，即可在8間指定店家享有九折等專屬優惠；集滿3個章便可獲得一張抽獎券，每月皆會抽出好禮。旅學堂邀請全國民眾把握暑假期間，以全新的視角與數位互動體驗，重新認識淡水的美好與人情味。

經濟部 住宿 淡水

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