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雙溪戲曲傳藝結合性平關懷 溫暖獨居長者

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
傳統戲曲結合性平，引導民眾重新思考女性在家庭、職場及社會中的多元角色，讓傳統戲曲兼具文化傳承與性平教育意義。圖／觀天下有線電視提供
傳統戲曲結合性平，引導民眾重新思考女性在家庭、職場及社會中的多元角色，讓傳統戲曲兼具文化傳承與性平教育意義。圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪區公所今(22)日下午於雙溪綜合市場2樓舉辦115年度「巾幗傳情．戲曲傳藝」文化推廣活動，結合傳統戲曲欣賞、性別平等宣導及獨居長者關懷，邀請在地長輩、志工、社區居民及青年學子共250人參與，透過文化展演與世代交流，深化性別平等觀念，也讓偏鄉長者感受社會溫暖。

活動以女性英雄《穆桂英》為主題，安排京劇《穆桂英掛帥捧印》及歌仔戲《楊宗保與穆桂英》演出，透過不同戲曲形式，展現穆桂英勇於承擔、突破性別框架的精神，引導民眾重新思考女性在家庭、職場及社會中的多元角色，讓傳統戲曲兼具文化傳承與性平教育意義。

為關懷轄內獨居長者，雙溪區公所特別邀請長者走出家門參與活動，新北市政府社會局也響應提供「安心包」生活物資，由志工親手送到每位受邀長者手中，希望透過文化陪伴與實質關懷，減少偏鄉長者孤獨感，讓長者感受到社區及市府的溫暖支持。

雙溪區長劉盈良表示，希望藉由戲曲文化搭配性別平等及高齡關懷議題，讓民眾在欣賞表演之餘，也能建立尊重、多元與平等的觀念。未來公所也將持續結合在地文化與社會議題，推動兼具教育意義與人文關懷的活動，讓傳統文化持續在地方扎根、世代傳承。

獨居 偏鄉

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