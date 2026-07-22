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共餐翻轉性別角色 瑞芳區東和里打造性別友善社區

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
性別平等觀念融入社區，打破傳統性別分工，讓社區服務回歸「人人都能參與」的精神。圖／觀天下有線電視提供
性別平等觀念融入社區，打破傳統性別分工，讓社區服務回歸「人人都能參與」的精神。圖／觀天下有線電視提供

隨著性別平等觀念逐漸融入社區生活，照顧工作不再只是女性的責任。瑞芳區東和里辦理銀髮共餐，除了提供長者營養餐食與交流空間，也鼓勵不同性別的居民共同投入志工服務，從備料、烹飪、送餐到場地整理，大家依照專長分工合作，展現社區共同照顧的新模式，也讓性別平等的理念落實於日常生活。

每逢共餐日，志工們一早便開始準備食材，有人負責洗菜切菜，有人掌廚料理，也有人協助搬運桌椅、送餐及陪伴長輩聊天。過去被視為「女性工作」的廚務，如今有男性志工一同參與；而需要搬運、場地布置等工作，也不再由男性一肩扛起，而是大家互相支援，打破傳統性別分工，讓社區服務回歸「人人都能參與」的精神。

擔任共餐志工的黃發表示，照顧長輩不分男女，只要有能力、有時間，都可以一起投入服務，看見長輩吃得開心、彼此聊天互動，就覺得一切都很值得，也希望更多男性一起加入志工行列，讓照顧不再只是女性的責任，而是整個社區共同承擔。

東和里長周樹木表示，銀髮共餐不只是提供一頓午餐，更希望營造互助、平等的社區文化。無論男女老少，只要願意付出，都能成為志工的一份子，透過共同服務長輩，凝聚居民向心力，也讓更多人理解照顧工作是全體社區共同的責任，而非特定性別的義務。

性別 瑞芳 營養

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