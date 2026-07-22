里基經費調整只看人口數 陳乃瑜批市府：放生偏鄉自生自滅

新北市民政局今天在市議會進行「里長經費調整專案報告」，新北市議員陳乃瑜表示，基層經費長期追不上物價，市府願意調整值得肯定；但以「每2000人一級距」作為主要標準，根本是只看人口、不看服務成本的僵化設算。她直言，若忽略偏鄉面積、防災風險與高齡人口，所謂「科學設算」，最後就是放生偏鄉自生自滅！

陳乃瑜指出，石碇、坪林、烏來等山區里，人口可能只有數百人，服務範圍卻是市區數10倍，還要面對道路遙遠、住戶分散、土石流及交通中斷等風險。「人口少，不代表事情少；距離更遠、風險更高，才是偏鄉每天面對的真實成本。」她要求市府公開全市1032里調整前後的完整試算，並納入里域面積、偏遠程度、防災風險及高齡人口等加權指標。

針對全市仍有514里沒有活動中心，市府僅規畫每月最高3萬元租金補助，但1億3212萬元預算只足以補助約367里，仍有147里被排除。陳乃瑜批評，租屋只能救急，不能取代市府興建公共設施的責任。她要求3個月內提出「全市里民活動中心建設白皮書」，逐里盤點土地與閒置空間，提出新建、改建、共構及活化期程。

陳乃瑜強調，里鄰長站在服務市民第一線，待遇與經費調整應建立固定檢討機制，依物價、基本工資及實際服務成本訂出明確公式，不能逢選舉才宣布加碼，她說，「照顧基層不是恩惠，而是制度；經費不能只看人口數字，更不能只看選舉時間。」