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新莊登山步道見針頭、針筒等廢棄物 民代促市府清理

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
陳世軒前往現場稽查。記者黃子騰／翻攝
陳世軒前往現場稽查。記者黃子騰／翻攝

新北市新莊區十八份坑溪竟遭傾倒大量醫療廢棄物，新北市議員陳世軒今天接獲民眾陳情趕往現場，發現滿地的針筒、針頭等醫療廢棄物，該地是新北市及桃園市的交界處，陳世軒呼籲兩市市府合作查明廢棄物並盡快清除，避免影響到其他民眾。

新莊十八份坑溪是許多市民休閒登山的去處，新北市議員陳世軒昨接獲民眾通報，自7月2日起就看到許多垃圾及醫療廢棄物，15日去發現垃圾越來越多便通報新北市環保局。環保局稽查隊隔日前往現場，認定廢棄物及垃圾所在地屬桃園市範圍便通報桃園市政府。

民眾表示，這些垃圾跟醫療廢棄物遍及範圍約有70公尺，經過這條步道的民眾原本都會幫忙清理避免民眾誤踩，但垃圾跟廢棄物量越來越大已經無法無力清理，才會通報市府處理，但至今依舊改善，才會向陳世軒陳情。

陳世軒今天上午時往現場就看到許多醫療廢棄物，如針頭、針筒、裝著疑似藥劑液體的玻璃罐、點滴袋等，佈滿步道旁，甚至有更多醫療廢棄品伴隨著泥水從上頭被沖刷下來。陳世軒表示，在這些廢棄物的下游處有農作物，再往下方就是民眾烤肉休閒的地方，這些藥劑不知是否有人用過的針頭，經過沖刷混進溪水土壤，不知道會不會危害到民眾。

陳世軒痛批，應該要供市民悠閒散步登山的步道，如今滿佈醫療廢棄物，破壞景觀也影響市民的心情，還可能對人體和環境造成危害。陳世軒要求新北市環保局應該主動聯合桃園市府到場稽查、清理並查明來源，調查是否人為惡意傾倒並依法究辦，儘速還給市民乾淨、免於危害的步道。

新北市新莊區十八份坑溪遭傾倒大量醫療廢棄物。記者黃子騰／翻攝
新北市新莊區十八份坑溪遭傾倒大量醫療廢棄物。記者黃子騰／翻攝

新北市議員陳世軒接獲民眾陳情前往現場察看。記者黃子騰／翻攝
新北市議員陳世軒接獲民眾陳情前往現場察看。記者黃子騰／翻攝

廢棄物 陳世軒 環保局

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