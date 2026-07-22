北市推無人公車等計畫斥資近12億 蔣萬安將赴議會專案報告
北市長蔣萬安今赴國民黨議會黨團說明重大法議案，其中自駕車計畫三年編列近十二億，議員對委外、形態、法令、安全等仍有相當多疑義，將請蔣萬安專案報告，也提醒市政議題避淪選舉攻防。議長戴錫欽也表示，有問題快溝通，年底選舉，這些法議案都是貫徹未來四年非常重要起點，務必團結。
北市議會新會期上周開議，蔣中午赴國民黨團說明重大法議案，包括北市公共場所針孔管理辦法提升為自治條例、娛樂稅徵收自治條例修正案，及營養午餐免費、自駕公車推動預算等。
其中「自駕車輛計畫」編列116至118年連續性計畫，總經費11億9792萬4000元，市府說明，自駕車輛計畫包括自駕公車、掃街車及灑水車實證運轉計畫，自駕公車會先在北士科、信義路公車專用道導入實證運轉，再逐步擴展到其他公車專用道。
黨團書記長徐弘庭會後表示，因自駕公車是新科技，黨團議員對委外方式、未來形態、安全、法令、還有中央除沙盒外是否有其他試辦區方式等，都有被廣泛討論，討論主軸還是針對安全等細節框架，尤其新科技在大家不理解下，對安全的疑慮有比較多的討論。由於討論的細節相當多，所以會請市長蔣萬安赴議會進行整體專案報告，尤其目前市府規畫是以沙盒示範方式，期待沙盒示範到一個程度中央能繼續法令鬆綁。
另外，今年選舉年，徐弘庭也提到，今天也有議員針對選舉議題攻防角度，建議市府哪些要注意？哪些要小心？也有議員提出地方建設，不管市場改建或運動中心改建案，市府都要依承諾，千萬要如期完工，如有任何突發狀況或地方溝通不足，也都要加強，避免選舉年，有太多泛政治化議題、或太泛政治攻防。
蔣萬安會後受訪也表示，今赴國民黨團說明，當然是總預算案爭取支持，因攸關接下來各項市政推動；第二，議員也關注無人自駕車整體計畫，目前原則上會規畫專案報告，就這議題跟議會好好說明；第三，議員也特別關心幾個各自選區的建設，不管是市場改建、運動館進度，都做清楚說明，接下來也希望議員有任何建議，都可以提供給市府。
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