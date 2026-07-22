聽新聞
0:00 / 0:00
網傳新北敬老愛心二代卡可換卡 新北社會局：從明年起才換發
新北敬老卡從今年7月開始點數從480點提高至600點，且新增YouBike 2.0E電輔車前30分鐘免費，近日網路最近流傳「敬老卡換卡新知」，內容提及可換第二代卡及可購物等，新北市社會局澄清表示，因新北市敬老愛心卡高達百萬張，二代卡目前還在規劃建置中，須待明年開始更換，也籲請長輩別心急等候通知。
新北市社會局表示，近日許多長者都打電話至公部門詢問要更換二代卡，由於換發二代卡涉及悠遊卡公司作業，新北敬老卡加愛心卡超過百萬張，換發作業非一蹴可幾，預計明年起，在2年內全面換發完畢，在換發前，一代卡既有權益不受影響。
社會局表示，換卡作業初步規畫多元申辦管道，這些換發作業會從116年才開始，目前不要急於誤信網路傳言，敬請等候社會局通知。
社會局強調，敬老愛心卡600點數中300點可用於購物是從116年「下半年」才開始，並非網路傳言「116年起」，一代卡亦可使用，權益不受影響。一代卡換發二代卡不用付費，但若舊卡遺失或毀損，補換發確實需繳交100元製卡費。至於換卡時，原舊卡內如有長輩另外儲值的錢，換卡時悠遊卡公司會將錢移轉入新卡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。