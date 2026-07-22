網傳新北敬老愛心二代卡可換卡 新北社會局：從明年起才換發

新北市長侯友宜今天宣布新北大巨蛋最終選址在樹林機五。新北市議會民進黨團總召陳永福表示，新北市需要一座具國際規格的大型場館，侯市長在任期尾聲仍願承擔責任、拍板新北大巨蛋選址，展現勇於任事的態度，值得肯定。不過，大巨蛋牽涉數百億元投資、都市計畫、土地開發及交通建設，市府仍應提出完整財務規劃與期程，確保重大建設能由下屆市府順利延續。

2026-07-22 15:16