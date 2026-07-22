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網傳新北敬老愛心二代卡可換卡 新北社會局：從明年起才換發

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北社會局表示，因新北市敬老愛心卡高達百萬張，二代卡目前還在規畫建置中，須待明年開始更換。圖／新北社會局提供
新北社會局表示，因新北市敬老愛心卡高達百萬張，二代卡目前還在規畫建置中，須待明年開始更換。圖／新北社會局提供

新北敬老卡從今年7月開始點數從480點提高至600點，且新增YouBike 2.0E電輔車前30分鐘免費，近日網路最近流傳「敬老卡換卡新知」，內容提及可換第二代卡及可購物等，新北市社會局澄清表示，因新北市敬老愛心卡高達百萬張，二代卡目前還在規劃建置中，須待明年開始更換，也籲請長輩別心急等候通知。

新北市社會局表示，近日許多長者都打電話至公部門詢問要更換二代卡，由於換發二代卡涉及悠遊卡公司作業，新北敬老卡加愛心卡超過百萬張，換發作業非一蹴可幾，預計明年起，在2年內全面換發完畢，在換發前，一代卡既有權益不受影響。

社會局表示，換卡作業初步規畫多元申辦管道，這些換發作業會從116年才開始，目前不要急於誤信網路傳言，敬請等候社會局通知。

社會局強調，敬老愛心卡600點數中300點可用於購物是從116年「下半年」才開始，並非網路傳言「116年起」，一代卡亦可使用，權益不受影響。一代卡換發二代卡不用付費，但若舊卡遺失或毀損，補換發確實需繳交100元製卡費。至於換卡時，原舊卡內如有長輩另外儲值的錢，換卡時悠遊卡公司會將錢移轉入新卡。

悠遊卡 社會局 新北

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