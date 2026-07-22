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新北大巨蛋落腳樹林 綠黨團：財務規畫、期程講清楚

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北大巨蛋模擬圖。圖／新北市政府提供
新北大巨蛋模擬圖。圖／新北市政府提供

新北市長侯友宜今天宣布新北大巨蛋最終選址在樹林機五。新北市議會民進黨團總召陳永福表示，新北市需要一座具國際規格的大型場館，侯市長在任期尾聲仍願承擔責任、拍板新北大巨蛋選址，展現勇於任事的態度，值得肯定。不過，大巨蛋牽涉數百億元投資、都市計畫、土地開發及交通建設，市府仍應提出完整財務規劃與期程，確保重大建設能由下屆市府順利延續。

黨團副召李倩萍表示，樹林機五具有整體開發腹地，但目前大眾運輸及聯外道路量能仍待補強。基地距離萬大線LG18站及主要運輸節點仍有一段距離；若增設台鐵車站，也須審慎評估與既有樹林站間距、設站必要性及鐵路容量。基地銜接臺65線與國道3號仍須經由地區道路，市府應提前改善瓶頸路段，避免大型活動造成周邊壅塞。

黨團幹事長周雅玲表示，台北大巨蛋可透過高運量板南線三站分流，捷運疏運仍需43至73分鐘；萬大線則屬中運量系統，每列約可載客700人，單靠LG18站難以負荷數萬人同時散場。市府應儘速提出多站分流、接駁公車、台鐵轉乘、停車轉乘及聯外道路改善方案，讓樹林大巨蛋不只選址確定，更具備安全、可行的交通條件。

黨團書記長李宇翔表示，侯友宜的孵蛋計劃歷經2年，終於在任期不到半年之際拍板定案，也成為檢驗市長參選人是否真正了解新北市政的議題。

李宇翔說，李四川先前主張大巨蛋應優先考量交通條件、設於板橋，但板橋早已不在評估範圍，近期又改口尊重侯友宜及專業團隊決定，立場反覆，顯示對新北市政掌握不足。李四川頻頻以「我蓋過雙蛋」、「台北大巨蛋是我解決的」作為個人政績，卻忽略歷任台北市府團隊與專業單位多年投入。若大巨蛋成果歸於個人，啟用後漏水及設施爭議是否也應一併承擔，如此將團隊努力化為個人功勞，難免讓人對他一貫標榜的務實形象產生落差。

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