里長肯定加碼有感 盼比照北市一里一里幹事、減輕行政負擔

新北市政府明年度將調整里基層工作及服務經費，總計增加約5.4億元，包含提高里基層工作經費、里民活動場所租金補助、鄰長工作協助費及聯誼活動費等。多位里長肯定經費增加有助於推動里政，但第一線里長經常面對行政協助不足，目前新北一名里幹事需服務多個里，相較台北市「一里一里幹事」可以駐點協助，支援有落差，盼下一步能補足人力、簡化行政流程，減輕基層負擔。

林口湖南里長黃清龍表示，市府調高里基層工作經費，對基層有幫助，這些經費多花在消毒、砍樹、清理水溝等日常維護工作。

不過黃清龍說，要真正「建設」，還是要靠議員爭取，他建議，未來經費分配除人口數，也應將里別面積納入考量，有些里的範圍大，光是一次消毒就得花兩、三天，成本明顯較高。

黃清龍說，里長日常事務開銷仍相當吃緊，即使增加經費，仍難完全支應各項支出，他認為更實際可簡化行政流程，提升效率。

五股區成功里長簡銘信則指出，目前每位里都有里幹事協助，但一名里幹事往往同時負責多個里，業務量相當龐大，處理案件時難以兼顧每個里的需求，希望市府未來能補充行政人力，讓第一線服務更即時。

淡水區崁頂里長吳庭岳表示，這次調整人口級距是好的開始，但仍期待進一步全面檢討經費制度，讓補助更符合各里人口規模與實際需求，以崁頂里為例，里內人口已超過3萬5000人，里基調整後可以到90-100萬，但最小里的經費也有70萬，差異還不夠明顯。

吳庭岳也說，台北市目前採「一里一里幹事」制度，里幹事駐點里辦公處，可直接協助行政事務，但新北一名里幹事須服務多個里，還需兼辦區公所其他業務，若新北市未來能朝「一里一里幹事」方向規畫，並將行政工作適度分工，里長便能投入更多心力在地方服務。