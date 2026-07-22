新北加碼5.4億元挹注基層 議員籲一次到位、級距滾動檢討

新北市明年針對基層加碼釋出利多，新北市民政局長林耀長今天赴議會專案報告指出，明年度起全面調整里基層工作經費、里民活動場所租金補助、鄰長工作協助費、里鄰活動經費、里鄰長聯誼活動費及鄰長喪葬慰問金等，總計增加約5.4億元預算。多位議員指出，相關人口級距要持續檢討合理性，大型里仍是僧多粥少。

林耀長指出，明年起里基工作費最低額度將由60萬元提高至70萬元，人口級距由每3000人一級改為每2000人一級，每級增加6萬元，調整後各里每年可獲70萬至118萬元經費。另沒有活動中心的里，新增每月最高3萬元的里民活動場所租金補助，協助租用民間空間辦理銀髮俱樂部、老人共餐及關懷據點等服務，並同步提高鄰長工作協助費、聯誼活動費及喪葬慰問金。

市議員鍾宏仁表示，支持經費公平使用，適度增加預算有助提升地方服務品質，但每個里長實際職責差很大，未來相關規畫都盡早公布制度，讓基層有所準備。

市議員黃淑君指出，每多2000人增加5萬元是否足夠？里基經費雖增逾1億元，但里鄰活動經費只增加315萬元，真正受益的里有限，多數里長「無感」，像板橋忠翠里人口眾多，辦活動往往得準備上千份物資，現行級距仍不足以反映需求，呼籲市府改革應一次到位，不應要求里長再挪用里基層工作經費支應活動，「生吃都不夠，怎麼曬乾」。

林耀長回應，市府曾評估調整比例，但考量財政穩定，無法一次大幅提高經費，里基層工作經費也有三分之一可運用於里鄰活動，將依執行情形滾動檢討，持續朝更公平方向調整。

市議員張嘉玲則指出，中和不少人數位於中間的「夾心」里，活動需求不少，卻拿不到更高補助，建議市府後續追蹤執行情況，檢視中間級距是否需要調整。

林耀長回應，新北各區城鄉差異大，中和也有都會區及老舊社區，目前級距已兼顧整體公平，未來仍會持續檢討。

市議員蘇泓欽則認為，除經費更應檢討里長服務量能，從僅數百人到上萬人的里，服務負荷相差數十倍，尤其都市、偏鄉工作型態不同，里長負荷應一併檢討。

市議員黃桂蘭關心新增的里民活動場所租金補助辦法是否已完成。林耀長表示，目前管理要點草案已擬定，過去租金多由里基層工作經費支應，未來是否可先由里基層經費墊付等細節仍待研議，待完成後將正式公布，希望兼顧制度管理與實務。