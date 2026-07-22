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2年稽查8次全落空！北市連鎖幼兒園虐童 議員許淑華質疑稽查制度何在？

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員許淑華調閱教育局相關資料，其實早在2024年6月疑似虐童的連鎖幼兒園的大安森林幼兒園，就有遭開罰紀錄。圖／台北市議員許淑華辦公室提供
台北市議員許淑華調閱教育局相關資料，其實早在2024年6月疑似虐童的連鎖幼兒園的大安森林幼兒園，就有遭開罰紀錄。圖／台北市議員許淑華辦公室提供

北市連鎖夏莉絲幼兒園日前爆發虐童案，議員許淑華調閱教育局相關資料，其實早在2024年6月大安森林幼兒園校方有違法遭開罰，理應提高警覺，結果後續8次稽查都查不到虐童，還得靠家長自己蒐證才發現，這樣的稽查制度意義何在。

許淑華表示，北市近期爆出兒虐的夏莉絲幼兒園，目前已有13名幼童、76起疑似不當對待事件，她調閱資料發現，家長最早在6月27日、6月30日就已經向警察局報案。從教育局提供的裁罰紀錄看出，警方那邊在辦刑事案件，教育局這邊的稽查、裁罰動作卻只是超收學費、擴充規定、教保員資格，卻沒有一次和孩子安全有關。

她說，夏莉絲在2年前就查獲違規，教育局說事後有「加強稽查」，結果稽查了8次，沒有一次查到虐童，直到家長自己一支一支調監視器揪出真相，教育局才「發現」虐待。這個加強稽查是不是只走表面功夫？

許淑華說，2間分園、8次稽查，查不到教保員拖行、掌摑、逼幼童學狗爬。這樣的稽查，是在保護孩子，還是在保護市府「有在做事」的假象？她也發現，在2024年6月27日，教育局就已查獲大安森林幼兒園違反幼兒教育及照顧法第30條第6項，未訂定、未確實執行安全管理及緊急事件處理機制，開罰3000元。

她說，市府應該在裁處後，理應提高警覺，結果換來的是又稽查了好幾次、又是文書瑕疵，虐童案照樣在眼皮子底下持續發生。「如果一套稽查機制，稽查8次都查不到虐童，最後要靠家長自己蒐證才能揭發真相，那這套機制存在的意義到底是什麼？」

許淑華要求，在2024年6月27日查獲違規，教育局是否曾將這間機構列為加強列管對象；如果有，為什麼後續多次稽查都沒查到虐童問題？至今查獲的違規事項為何全數集中在行政管理類別，稽查項目是否涵蓋對幼兒不當對待的檢核。

她說，如果教育局連最基本的把關都做不到，就應該坦白承認：現在的稽查機制，根本無法真正保護台北市的孩子。教育局乾脆廢了算了。

虐童 幼兒園 議員 許淑華

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