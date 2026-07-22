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台北大巨蛋3年湧進256萬人次 專家解讀樹林機五發展潛力

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導

新北大巨蛋確定落腳「樹林機五」，預計2032年啟動興建，未來能否成功複製台北大巨蛋的高人氣成為焦點，資深球評王雲慶曾經擔任大巨蛋顧問，也參與新北選址會議，認為雙北有兩座大巨蛋沒問題，「巨蛋效應」不只本身吸引大批觀眾，也能帶動其他球場人氣。

台北大巨蛋前年開始安排中華職棒賽事，連續3個球季都是人氣最高的球場，到昨天味全龍、樂天桃猿隊之戰為止，合計125場湧進256萬6312人次進場觀戰，單場平均達20530人，去年、今年4場明星賽更是全部爆滿，吸引16萬人次參與盛會，王雲慶形容這座球場的位置「得天獨厚」，未來新北大巨蛋的交通運量夠不夠是很大重點，相關規畫一定要做好。

從職棒球迷的消費意願看來，只要軟硬體設施夠好，就算票價較高也願意進場，台鋼雄鷹隊總教練洪一中從中職元年至今，幾乎完整見證職棒發展史，已經多次提到台灣天氣愈來愈熱，在大巨蛋看真的很舒服，球迷根本不怕花大錢。

王雲慶過去觀察「樹林機五」周邊範圍雖然很大，停車規畫還是很重要，因為到此觀戰的球迷，移動路線會經過當地居民的社區，會有一些麻煩，未來徵收土地、法律也還有很多問題要解決。

中職去年360場例行賽吸引373萬4429人次進場、場均10373人，兩個數字都寫下史上新高，今年打完前206場已有206萬2344人次，有機會連續兩季突破300萬大關，台北大巨蛋無疑扮演重要角色，王雲慶認為大巨蛋是推波助瀾的最大力量，可讓其他球場也變好。

大巨蛋話題不斷，北中南大城市都有跟進的聲音，圈內人士分析，儘管興建室內球場不難，但相關條件能否追上台北大巨蛋，未來有沒有足夠活動、比賽支撐，都要經過專業單位仔細評估。

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