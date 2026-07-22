新北大巨蛋落腳樹林機五 蘇巧慧李四川皆表歡迎

新北大巨蛋將落腳樹林機五用地，蘇巧慧及李四川均對此表示歡迎。蘇巧慧說，有信心將大巨蛋建成新北新地標；李四川表示，將打造「新北巨蛋城」成為台灣耀眼新星。

新北市長侯友宜今天宣布，新北大巨蛋將興建於樹林運動中心南側的「樹林機五」用地，將融入智慧服務、體育運動、文化展演及觀光娛樂，帶動地區周邊發展。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧接受媒體聯訪時表示，大巨蛋的選址都是經過專業的評估，所以不管位在哪裡，她都全力支持，但從場館設計到交通規劃，甚至是體育賽事、演唱會等活動舉辦，都應做整體規劃。

她表示，為兼顧大巨蛋的永續經營，各方面應該要有創意和新觀念，由能夠做整體規劃的首長來帶動這個重大建設。她如果有機會成為市長，一定會把大巨蛋打造成新北的新地標。

她強調，新北大巨蛋需要「熱愛棒球、喜歡演唱會」，同時「有執行力、新觀念、創造力和與國際賽事、流行趨勢能夠接軌的新首長」來規劃，而自己就是最適合的新市長人選。

國民黨新北市長參選人李四川表示，過去曾參與推動台北小巨蛋興建，並在台北市副市長任內協助解決台北大巨蛋的卡關問題，成功讓大巨蛋完工啟用，他若當選市長，將以他參與及協助台北大小巨蛋的實際經驗，加速推動新北大巨蛋。

李四川表示，未來將結合交通、產業、觀光等政策，針對樹林、鶯歌、三峽、土城等溪南地區大眾運輸及麥仔園、大柑園等在地重大都市計畫提出具體規劃，並結合未來新北大巨蛋運動賽事、文化展演、演唱會經濟及周邊規劃多元機能，帶動新北溪南地區發展，打造「新北巨蛋城」成為台灣的耀眼新星。

李四川表示，將推動淡海新市鎮高科技產業園區開發，打造科學城，帶動高科技產業進駐，創造在地更多、更好的就業機會，也會興建醫院並定位高齡照護與復健醫療中心，讓未來的新北市成為「南有巨蛋城，北有科學城」的嶄新面貌。