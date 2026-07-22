新北大巨蛋落腳樹林機五 侯友宜：5年完成規劃招標、採BOT引民間投資

新北市政府宣布新北大巨蛋將落腳樹林機五。新北市長侯友宜22日表示，經過23位產官學界代表、歷經70多場討論，從環境、交通及永續3大面向、26項指標綜合評估後，決定以樹林機五作為新北大巨蛋設置地點，未來將打造兼具運動、演唱、文化及產業功能的大型場館，並預計5年內完成規劃及招標作業，由下一任市長接續推動興建。

侯友宜在市政會議接受聯訪時表示，淡海新市鎮與樹林機五各有優勢，但經專業評估後，樹林機五在整體條件上更適合作為新北大巨蛋的基地。他指出，樹林機五位處市中心，交通條件完善，除有土樹線外，未來還有板龍快速道路，並結合現有台65線、國道3號及台鐵路網，可在短時間內完成大量人潮疏散。他以新北美術館活動為例表示，當時半小時內便透過台鐵、三鶯線及公路路網疏散約5萬人次，因此交通運輸能力是此次選址的重要考量。

侯友宜指出，樹林機五開發腹地超過100公頃，其中可規劃約23公頃作為運動產業園區，核心區至少有10公頃可興建大巨蛋。未來場館將採用最新規劃理念，兼具多元運動、演唱會、文化活動及產業用途，並透過更科技化的設施，加快不同活動間的場地轉換效率，提升整體運動經濟效益。

針對外界關心開發主導權問題，侯友宜表示，此次選擇樹林機五的重要原因之一，就是新北市政府可完全主導整體開發。由於基地可透過區段徵收方式開發100多公頃土地，市府可掌握開發進度，從都市計畫送審到中央審議，都有助於加快推動期程。他表示，若進度順利，最快4年即可展開興建，即使依原定規劃，也預計5年內完成前期作業，讓下一任市長接手時，能有效降低推動過程中可能面臨的問題。

侯友宜也說，樹林機五周邊交通建設已具備基礎，包括新北樹林線LG18站規劃，以及未來台鐵簡易站、板龍快速道路、台65線及國道3號等路網，都將有助於提升整體交通便利性，讓大巨蛋更容易發揮帶動運動及產業發展的效益。

至於興建經費來源，侯友宜表示，市府將採BOT模式，引進民間參與公共建設。他指出，大巨蛋屬於長期經營計畫，必須以永續經營為目標，希望透過促參機制，由民間與市府共同合作，帶動地方產業發展，並讓樹林機五成為繼新板特區、新莊副都心及三重第二行政中心之後，新北市第四個都市中心。