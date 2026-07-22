大巨蛋土地取得成關鍵 城鄉局：機五市府主導、最快明年公展

新北大巨蛋確定落腳樹林機五，土地取得與都市計畫變更也成為後續關鍵。新北市城鄉發展局長黃國峰表示，基地目前大部分為農業區，市府將先啟動都市計畫變更，待跨局處研議完成草案後，預計明年度辦理公開展覽，再送新北市及內政部都市計畫委員會審議，核定後由地政局啟動區段徵收。

黃國峰表示，樹林機五涉及新的都市計畫課題，市府將先由跨局處討論相關議題、研擬草案，之後才能進入公展程序。公展完成後，還須依序送市都委會及部都委會審議，待都市計畫核定後，才會正式展開區段徵收相關作業。

被問及土地徵收可能面臨的問題，黃國峰表示，整體而言「還好」。從新北國土計畫及上位計畫來看，樹林、三鶯地區原本就是未來重點發展區域，周邊仍有多處具開發潛力的土地，因此樹林機五的開發方向，與整體城市發展規畫一致。

黃國峰指出，樹林機五相較淡海二期，最大優勢是市府掌握開發主導權。樹林機五的都市計畫擬定機關及區段徵收開發主體，都是新北市政府，分別由城鄉局、地政局推動，市府較能掌握都市計畫變更、土地取得及開發時程。

反觀淡海二期屬內政部國土管理署主導的都市計畫，未來土地開發也由中央掌握，新北市府較難控制進度。黃國峰表示，若由市府自行開發，將盡量透過區段徵收等方式取得公共設施用地，再辦理招商；若由中央開發，未來不排除要求市府編列預算價購土地，土地取得成本及不確定性都可能提高。

至於基地現況，黃國峰證實，樹林機五目前大部分土地為農業區。他說，早期台北縣時代的都市計畫多由鄉鎮市公所先行處理，通常優先發展市中心，行政區邊界則劃設為農業區；但新北升格後，原有鄉鎮市界線已不再明顯，部分農業區也已不符合現況需求。

黃國峰表示，樹林機五位於板橋、樹林及周邊地區交界，現況已難持續作為農業使用，因此市府後續將透過都市計畫變更，重新檢討土地使用，配合大巨蛋及周邊整體開發。