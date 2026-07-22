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AI每分鐘處理6萬筆水情 新北智慧防汛獲IASE創新獎

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
智慧防汛榮獲2026 IASE影響力創新獎-楷模獎，今於市政會議中，水利局長宋德仁（右四）率隊，將這份榮耀成績獻給新北市長侯友宜（左四）。圖／新北市水利局提供
智慧防汛榮獲2026 IASE影響力創新獎-楷模獎，今於市政會議中，水利局長宋德仁（右四）率隊，將這份榮耀成績獻給新北市長侯友宜（左四）。圖／新北市水利局提供

新北市以「訊息萬變、數據領航、智慧防汛守護家園」計畫，獲得「2026 IASE影響力創新獎－楷模獎」。新北市水利局長宋德仁今天在市政會議率隊獻獎，市府表示，智慧防汛平台透過AI、大數據及物聯網整合水情資訊，讓防汛工作從災後應變轉向事前預警。

宋德仁表示，近年短延時強降雨增加，傳統仰賴人工監看及災後應變的方式，已難因應極端氣候。水利局自2019年起推動智慧防汛平台，整合雨量、水位、淹水感測器、抽水站、監視器影像及氣象雷達等資訊，建立全時監測、AI判斷及即時推播機制，第一線人員可透過手機掌握水情。

水利局指出，平台每分鐘可整合處理逾6萬筆水情資料，並以AI影像辨識即時監測積淹水情形，再透過LINE自動推播通知區公所、防汛幕僚及第一線應變人員，使防災應變時間較過去提前2小時以上。

去年新北另完成12處積淹水熱點的CCTV雨絲辨識技術，可比傳統雨量站提早16分鐘掌握強降雨發生；抽水站操作方面，則透過雨水下水道水位、抽水站前池監測設備及AI分析，目前已有10處可主動提醒抽水站提早啟抽或加開機組。

除智慧科技外，市府也同步推動透保水校園、滯洪池及抽水站等防洪工程。目前已完成10座透保水校園，提供約4.14萬噸滯洪容量，並透過智慧防汛平台進行遠端監控及預先排空。

另有16座抽水站導入預抽機制，透過降低啟抽水位，增加約57.8萬噸滯洪空間。水利局表示，希望透過工程建設與科技治理雙軌並進，將防汛由「被動反應」轉為「主動預防」。

IASE國際永續教育協會理事長蘇仰志表示，新北將治水防災業務轉化為守護市民安全及提升城市韌性的治理成果，展現水利專業面對極端氣候的價值。

水利局表示，未來將持續精進AI辨識、即時預警及跨域合作，並分享智慧防汛經驗，強化城市面對氣候風險的應變能力。

新北市水利局以智慧科技守護市民安全，榮獲2026 IASE影響力創新獎-楷模獎。圖／新北市水利局提供
新北市水利局以智慧科技守護市民安全，榮獲2026 IASE影響力創新獎-楷模獎。圖／新北市水利局提供

新北市智慧防汛以「全時監測、AI判斷、即時推播」大幅提升防災決策效率。圖／新北市水利局提供
新北市智慧防汛以「全時監測、AI判斷、即時推播」大幅提升防災決策效率。圖／新北市水利局提供

新北水利局參加2026 IASE影響力創新獎，在A-3永續生活與環境轉型組獲得楷模獎項肯定。圖／新北市水利局提供
新北水利局參加2026 IASE影響力創新獎，在A-3永續生活與環境轉型組獲得楷模獎項肯定。圖／新北市水利局提供

淹水 水利局 新北

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