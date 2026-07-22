新北大巨蛋落腳樹林 李四川：打造新北南有巨蛋城、北有科學城

新北大巨蛋選址今天拍板，確定落腳樹林機五南側，未來將以約23公頃基地打造巨蛋園區。國民黨新北市長參選人李四川表示，未來當選後將以興建台北小巨蛋、完成台北大巨蛋實際經驗，接棒侯友宜市長，加速推動新北大巨蛋一步一步完成；針對淡水地區，也會推動淡海新市鎮二、三期高科技產業園區開發，並興建淡海新市鎮醫院，打造新北「南有巨蛋城、北有科學城」，同步帶動新北市整體發展、經濟產業持續邁進。

李四川表示，過去曾參與推動台北小巨蛋興建，並在台北市副市長任內協助解決台北大巨蛋的卡關問題，成功讓大巨蛋完工啟用，使大型運動賽事、演唱會順利進行；未來他將以台北小巨蛋及大巨蛋的實際經驗，結合在新北市府任內的多項都市計畫推動實績，加速推動新北大巨蛋如期如質進行。

李四川表示，未來將結合交通、產業、觀光等政策，針對樹林、鶯歌、三峽、土城等溪南地區大眾運輸及麥仔園、大柑園等在地重大都市計畫提出具體規劃，並結合未來新北大巨蛋運動賽事、文化展演、演唱經濟及周邊規劃多元機能，帶動新北溪南地區發展，打造「新北巨蛋城」成為台灣的耀眼新星。

此外，針對原本同為新北大巨蛋選址地點之一的淡水地區，李四川表示，將推動淡海新市鎮二、三期高科技產業園區開發，打造「淡海科學城」，帶動高科技產業進駐，創造在地更多、更好的就業機會，同時他也會興建淡海新市鎮醫院，定位為北海岸高齡照護與復健醫療中心，同時解決淡水、三芝、石門地區急診需求。

李四川強調，未來也將興建蘆社大橋、持續推動捷運軌道建設，結合台64線、台65線快速道路系統，銜接北士科AI核心區與新北產業聚落，強化區域運輸與產業連結，打造橫跨溪北與溪南的AI科技廊帶，讓未來的新北市，成為「南有巨蛋城，北有科學城」的嶄新面貌，帶動新北市整體區域持續發展、經濟產業向前邁進。

新北大巨蛋落腳樹林機五，該基地鄰近捷運土城樹林線LG18站，未來可串聯捷運板南線、新莊線、三鶯線，透過台65快速道路銜接國道一、三號，還能延伸至台鐵、高鐵板橋站，交通優勢顯著。記者陳正興／攝影