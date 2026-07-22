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新北孝行楷模 她視公婆如父母辭去工作全心照料獲全國孝行獎

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
林佳樺(圖左)婚後28年來將公婆照顧得無微不至，疫情期間公公住進加護病房獨自在院陪伴。圖／新北市府提供
林佳樺(圖左)婚後28年來將公婆照顧得無微不至，疫情期間公公住進加護病房獨自在院陪伴。圖／新北市府提供

新北市長侯友宜今在市政會議表揚115年新北市11位孝行楷模，包含2位在學學生廖建程及陳威旭及9位社會人士，其中，吳澤欣及林佳樺分別榮獲115年全國孝行獎「長期陪護組」與「扶助實現組」殊榮，將代表新北市接受全國表揚。

侯友宜表示，孝道不只是家庭教育的根基，更是人與人之間相互扶持的重要力量，11位獲獎者來自不同年齡、職業及家庭環境，卻都以長期陪伴、責任承擔及實際行動照顧家人，將孝親落實在每天的生活中。感謝他們以生命故事傳遞溫暖，也為下一代樹立值得學習的榜樣。

獲「扶助實現組」的林佳樺，婚後28年來將公婆照顧得無微不至，疫情期間，公公確診住進加護病房，她獨自在院陪伴，並向護理人員學習傷口清潔、翻身等照護技巧。為全心照顧公婆，她辭去工作每日料理三餐，她表示：「公公婆婆對我很好，我做得心甘情願，也非常開心」。

獲得全國孝行獎「長期陪護組」的吳澤欣，長年服務於石門金剛宮並投入地方公益，面對母親晚年重度失智、視力全盲及生活無法自理，他在60多歲時選擇暫時放下宮廟工作，返家承擔照護責任，長達8年從三餐、沐浴、就醫到夜間照護都親力親為，陪伴母親走完人生最後一程。

另獲孝行獎的學生陳威旭，自幼體貼母親主動分擔家庭責任，在母親需長期生活照護期間細心陪伴、協助日常起居，並利用假日工讀分擔家計。

就讀文化大學碩士班的廖建程，個性孝順體貼，主動承擔家庭照護責任，在父親住院期間，每日利用下課及假日時段前往陪伴，協助生活起居並安撫情緒，另也擔任家教努力分擔家計，返家後主動處理家務，讓辛勞母親能休息。

新北教育局表示，將持續透過學校教育、家庭參與及社區活動推動品德教育，讓學生從生活中學習尊重、感恩及責任，盼藉由孝行楷模的真實故事，讓孝親不只是口號，而是每個人都能從陪伴與關心開始實踐的日常行動。

廖建程（右二）個性孝順體貼主動承擔家庭照護責任，獲頒孝行獎。圖／新北市府提供
廖建程（右二）個性孝順體貼主動承擔家庭照護責任，獲頒孝行獎。圖／新北市府提供

侯友宜 新北

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