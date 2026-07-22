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新北大巨蛋採BOT招商 侯友宜：最快4年後動工、盼8至10年內完成

聯合報／ 記者張策林媛玲／新北即時報導
樹林機五大巨蛋模擬圖。圖／新北市政府提供
樹林機五大巨蛋模擬圖。圖／新北市政府提供

新北大巨蛋確定落腳樹林機五，新北市長侯友宜表示，大巨蛋將採BOT方式引進民間參與，前期都市計畫、土地取得及招商程序預估約需5年，若審議順利，最快可壓縮至4年後啟動興建。

侯友宜表示，樹林機五可由市府掌握都市計畫及土地開發主導權，能透過區段徵收整體開發100多公頃，其中約23公頃可規畫為運動產業園區，另有至少10公頃作為大巨蛋核心場館用地。相較其他基地，市府在土地取得、開發時程及後續規畫上較容易掌握，也可降低下一任市長接手時面臨的不確定性。

他指出，大巨蛋不只是運動場館，也要結合文化展演、觀光、商業及產業發展。市府將採BOT方式招商，引進民間參與興建及營運，透過周邊飯店、商業設施、遊樂空間與產業聚落，提升場館非賽事期間的使用率，讓大巨蛋具備長期營運能力。

侯友宜說，市府過去曾考察日本、西班牙及美國等地巨蛋，發現舊型場館常面臨轉場時間過長問題，演唱會結束後恢復運動賽事場地，可能需耗時3天甚至1周，不僅提高租用成本，也降低場館使用效率。

因此，新北大巨蛋將導入數位化、AI及快速轉場技術，讓棒球、足球、網球、羽球、演唱會及大型展覽等不同用途能快速切換，目標提高全年使用率。侯友宜表示，場館使用率愈高，營運成本愈能降低，也更有機會吸引不同活動進駐。

交通部分，侯友宜再度強調，樹林機五鄰近台65線、國道3號、捷運土城樹林線LG18站及台鐵路網，未來也有板龍環河快速道路規畫，交通疏散能力是選址勝出的重要關鍵。市府另將評估鄰近台鐵增設車站的可行性，但目前仍屬規畫構想。

侯友宜表示，前期用地取得、開發模式評估，以及地方、中央都市計畫審議，預估約需3年，後續區段徵收、公告及交地約需2年，保守估計最慢2032年可開始興建；若行政程序加快，則有機會提前至4年後動工。

場館開工後，侯友宜將整體目標訂在未來8至10年內完工。他說，市府這一任先完成選址及前期規畫，後續交由下一任市長接棒推動土地開發、招商及興建，希望大巨蛋不只蓋得成，也能盡快投入營運。

侯友宜也指出，目前公開的場館及園區圖面僅為示意，包含大型廣場、飯店、遊樂設施及產業聚落等配置，都還要進一步設計。市府希望藉由大巨蛋帶動樹林、土城及三鶯地區發展，形成新北第四都心。

新北市長侯友宜說明新北大巨蛋落腳樹林機五的選址考量、交通條件及推動時程，並表示前期都市計畫、土地取得及招商程序預估約需5年，若審議順利，最快可壓縮至4年後啟動興建。記者張策／攝影
新北市長侯友宜說明新北大巨蛋落腳樹林機五的選址考量、交通條件及推動時程，並表示前期都市計畫、土地取得及招商程序預估約需5年，若審議順利，最快可壓縮至4年後啟動興建。記者張策／攝影

新北大巨蛋 侯友宜

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