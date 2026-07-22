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新北大巨蛋拍板！呂家愷：樹林迎歷史時刻 卓冠廷：不能只是放一顆蛋

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北大巨蛋選址交通運輸是評估重點，樹林機五基地鄰近捷運土城樹林線LG18站，未來可串聯捷運板南線、新莊線、三鶯線，透過台65快速道路銜接國道一、三號，還能延伸至台鐵、高鐵板橋站，交通優勢顯著。記者陳正興／攝影
新北大巨蛋選址交通運輸是評估重點，樹林機五基地鄰近捷運土城樹林線LG18站，未來可串聯捷運板南線、新莊線、三鶯線，透過台65快速道路銜接國道一、三號，還能延伸至台鐵、高鐵板橋站，交通優勢顯著。記者陳正興／攝影

新北市長侯友宜今天上午宣布大巨蛋落腳樹林，議員紛紛發聲，成為今天新北最熱的話題。市議員呂家愷表示，大巨蛋將為樹林及土三鶯帶來交通、商業及就業發展契機。市議員卓冠廷認為樹林迎來翻身契機，但不能只是「放一顆蛋」，交通、公園綠地及商圈發展必須一併考量。

呂家愷表示，新北大巨蛋落腳樹林不只是新北市重要建設里程碑，更是樹林發展歷史性的一刻。他指出，過去不管是在議會質詢、地方會報，還是參與社團及里鄰活動，都持續為樹林、三峽、鶯歌及土城重大建設發聲，希望爭取更多資源投入地方，如今大巨蛋確定落腳樹林，不只是為樹林增添一座大型場館，更代表交通、商業、就業、觀光及周邊公共建設都將迎來新的契機。若能結合捷運樹林線、台鐵及周邊交通建設，更有機會帶動整體城市發展，讓樹林站上新北發展的重要舞台。

呂家愷認為，重大建設推動過程須兼顧居民及產業權益，未來若涉及土地取得、住戶搬遷或工廠遷移，將要求市府儘早舉辦地方說明會，主動與居民充分溝通，建立完善的住宅安置、工廠搬遷及補償配套。同時要同步加速推動大柑園、防洪三期及機五周邊都市計畫，讓交通、產業、生活機能與公共建設一起向前，發揮大巨蛋最大效益。後續會在議會持續做好監督、積極爭取各項配套建設，讓新北大巨蛋的效益真正回饋地方，讓樹土三鶯發展得更好、更宜居。

卓冠廷指出，過去在議會的總質詢上，多次極力爭取「巨蛋來樹林」，要求市府重視這片長期被當作邊陲的土地。昨天下午出席樹林區行動治理座談時，簡報及影片中其實已悄悄出現樹林巨蛋，當下就引起現場民眾歡呼，這是地方的期待，因為樹林的發展，需要一劑強心針。

卓分析，這塊位於樹林運動中心南側、廣達23公頃的腹地，不僅未來有捷運萬大樹林線加持，還能串連台鐵與快速道路，交通樞紐的潛力無庸置疑。

「新北巨蛋絕不能只是放一顆蛋。」卓冠廷說，未來估計8至10年開發與招商期程，市府應進行道路拓寬、電纜下地、交通疏導動線必須跟著巨蛋一起到位。另外還要規畫大面積的公園綠地、完善人行空間與休憩場域，展演經濟與商圈發展必須一併考量，真正讓在地生活機能大升級。

新北大巨蛋模擬圖。圖／新北市政府提供
新北大巨蛋模擬圖。圖／新北市政府提供

新北大巨蛋 呂家愷 卓冠廷 侯友宜

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