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新店中興路3段至寶橋路口 24日起至27日夜間道路銑鋪

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
新北市新店區中興路3段205巷口至寶橋路口從7月24日至27日，自晚間10時至翌日清晨6時，進行夜間道路銑鋪，提醒用路人提前改道通行。圖／新北市工務局提供
新北市新店區中興路3段205巷口至寶橋路口從7月24日至27日，自晚間10時至翌日清晨6時，進行夜間道路銑鋪，提醒用路人提前改道通行。圖／新北市工務局提供

新北市政府為提升道路鋪面品質，讓市民享有更安全、舒適的行車環境，市府養護工程處自7月24日至27日晚間10時至翌日清晨6時，辦理中興路3段205巷口至寶橋路口道路銑鋪工程。施工期間將採車道調撥及部分路段封閉措施，提醒用路人提前改道通行，並配合交通管制人員指揮引導。

養工處長鄭立輝表示，中興路3段北接台北市文山區、南往新北市烏來區，沿線有商場、捷運站及眾多公司行號設立，是新店地區重要交通幹道，車流量龐大。透過全面銑刨鋪設，改善道路平整度及行車品質，提升道路服務水準與用路安全。

養工處指出，施工期間7月24日至27日晚間10時至翌日清晨6時，施工路段將封閉部分車道，採對向調撥方式維持通行，請駕駛人依現場交維設施及交管人員指揮行駛。

配合施工需要，將實施交通管制，7月24日至27日晚上10時至翌日清晨6時止，將封閉民權路口到寶橋路口之間的中興路3段車道，改由對向調撥；7月24日晚上11時30分至翌日清晨6時，封閉寶強路往中興路方向，請用路人改道民權路或寶橋路通行。26日晚上11時30分至翌日清晨6時，封閉寶中路往中興路方向，請改道寶元路或寶橋路通行。

養工處提醒，施工期間請用路人減速慢行，遵循現場交通維持設施及交管人員指揮，並提前改道避開施工路段，以維護行車安全並降低交通影響。

交通管制 車道

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