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少年福利服務中心辦營隊 社工放手助少年從旁觀者變集體決策、行動者

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市汐止少年福利服務中心開辦暑期營隊，輔導少年從被動的旁觀者，蛻變成能思考團體需求，並付諸行動的集體行動者。圖／汐止少年福利服務中心提供
新北市汐止少年福利服務中心開辦暑期營隊，輔導少年從被動的旁觀者，蛻變成能思考團體需求，並付諸行動的集體行動者。圖／汐止少年福利服務中心提供

新北市汐止少年福利服務中心連續5年開辦暑期營隊，今年安排參加的少年，從旁觀者變成行動者。中心主任黃子萍今天說，現在很多學生習慣在網路用文字表達，真實人際互動經驗就比較少，期許他們透過籌辦並完成任務，增進自主生活能力。

中華民國更生少年關懷協會2022年起承辦汐止少福中心，打造為12至18歲汐止少年，提供以個人發展、家庭支持系統為核心、社區資源為基礎的青少年服務據點。

黃少萍表示，暑期營隊已辦5年，前兩年都是社工規畫執行，接著慢慢培養一群少年，有一些表達自己的想法跟自主執行的能力。今年社工只設定要完成的任務，從活動名稱，活動內容等環節，全都都由少年自己討論決定。像今年的營隊名稱「培養多元能力—打造社工ㄟ天堂與地獄之旅」，就是少年的創意。

汐止少福中心籌辦營隊會有這樣的轉變，緣自兒童權利公約保障的兒童表意權，逐步翻轉過往社工主導、少年跟從的模式，將決策權交還給少年。

黃子萍說，今年7月14日至16日的營隊活動，從交通安排、餐食預算、起床時間等，都由少年透過團體討論、意見溝通與共識凝聚後決定。社工退居幕後，僅在安全、資訊與現實條件上提供必要支持，讓少年真正成為旅程的決策者與行動者。

回憶陪伴這群少年籌辦活動過程，中心社工林彥文說，最讓他動容的是討論過程中想法不同，但即使情緒已經接近臨界點，少年們依然願意按捺情緒，在分歧中尋找大家都能接受的平衡點。在衝突中不放棄對話，在不一致中持續尋求共識的過程，是最真實也最難以取代的民主素養學習。

社工劉仕翔也說，有少年在個人提案未被團體採納後，仍能尊重最後決定，並積極協助團隊完成共同任務。也有少年情緒一度接近憤怒臨界點，會主動尋求社工協助情緒平復，進一步思考如何在「保持舒適距離」的同時，仍能與團體一起行動。

另一名社工莫俊豪表示，少年能夠在衝突中辨識自己的情緒與需求，並主動尋求適當的協助，再與團體共同討論可行的相處方式，是非常重要的與公民素養成長，展現少年在溝通、妥協、情緒調節與共同生活上更成熟。

黃子萍說，在3天2夜的活動中，社工開出一個任務是去採訪社區的居民，少年討論後決定到石碇採訪社區居民，增進大家瓶石碇的認識，另外少年常缺乏回饋社會的機會，他們也進社區檢垃圾，在地里長還買飲料慰勞他們。

汐止少年福利服務中心表示，兒少參與並不是交給少年後便完全放手，這趟「天堂與地獄之旅」的意義，也社工退居幕後，讓少年走到前台，助少年們在衝突中學會對話，在分歧中學習妥協，並共同承擔責任，也從被動的旁觀者，蛻變成能思考團體需求，並付諸行動的集體行動者。

新北市汐止少年福利服務中心開辦暑期營隊，輔導少年從被動的旁觀者，蛻變成能思考團體需求，並付諸行動的集體行動者。圖／汐止少年福利服務中心提供
新北市汐止少年福利服務中心開辦暑期營隊，輔導少年從被動的旁觀者，蛻變成能思考團體需求，並付諸行動的集體行動者。圖／汐止少年福利服務中心提供

新北市汐止少年福利服務中心開辦暑期營隊，輔導少年從被動的旁觀者，蛻變成能思考團體需求，並付諸行動的集體行動者。圖／汐止少年福利服務中心提供
新北市汐止少年福利服務中心開辦暑期營隊，輔導少年從被動的旁觀者，蛻變成能思考團體需求，並付諸行動的集體行動者。圖／汐止少年福利服務中心提供

新北市汐止少年福利服務中心開辦暑期營隊，輔導少年從被動的旁觀者，蛻變成能思考團體需求，並付諸行動的集體行動者。圖／汐止少年福利服務中心提供
新北市汐止少年福利服務中心開辦暑期營隊，輔導少年從被動的旁觀者，蛻變成能思考團體需求，並付諸行動的集體行動者。圖／汐止少年福利服務中心提供

新北市汐止少年福利服務中心開辦暑期營隊，輔導少年從被動的旁觀者，蛻變成能思考團體需求，並付諸行動的集體行動者。圖／汐止少年福利服務中心提供
新北市汐止少年福利服務中心開辦暑期營隊，輔導少年從被動的旁觀者，蛻變成能思考團體需求，並付諸行動的集體行動者。圖／汐止少年福利服務中心提供

新北市汐止少年福利服務中心開辦暑期營隊，輔導少年從被動的旁觀者，蛻變成能思考團體需求，並付諸行動的集體行動者。圖／汐止少年福利服務中心提供
新北市汐止少年福利服務中心開辦暑期營隊，輔導少年從被動的旁觀者，蛻變成能思考團體需求，並付諸行動的集體行動者。圖／汐止少年福利服務中心提供

社工 汐止 營隊

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