快訊

才接下亞運總教練 謝淑薇哥哥遭多女控「恐怖情人」、賣賽事通行證

春哥侃陸／天才少女風波3度逆轉 「破四唯」會否鋪開

吳宗憲捷運吃冰被抓包！遭轟「最基本規定都不知道」 本尊急回應

聽新聞
0:00 / 0:00

新北大巨蛋選址拍板 樹林機五3優勢勝淡海、規畫5萬席

聯合報／ 記者張策林媛玲／新北即時報導
樹林機五巨蛋模擬圖。圖／新北市政府提供
樹林機五巨蛋模擬圖。圖／新北市政府提供

新北大巨蛋選址今天拍板。新北市長侯友宜在市政會議宣布，經兩階段評估及23名跨領域產官學界代表評選後，樹林機五周邊基地在都市計畫主導性、交通疏運及市場消費支撐力等條件勝出，確定成為新北大巨蛋預定地。市府規畫興建可容納5萬席的國際級大型多功能場館，結合商場、飯店、會展及休閒設施，帶動大樹林地區發展，打造新北第四都心。

新北市體育局長洪玉玲表示，第一階段從樹林大柑園、三峽麥仔園、土城看守所、樹林機五、板樹體育館及淡海二期等6處潛力基地，以基地條件、支援設施、環境限制、交通配套及外部環境等5大要素、12項指標評估，最後由樹林機五與淡海二期進入第二階段。

第二階段再從環境、交通及永續發展3大面向、7大類別、26項指標評選，並邀集23名跨領域代表參與。評選歷經70多場跨局處及專家會議，樹林機五在18項指標較具優勢，23名委員中有21人給予較高分數，淡海二期則有2人評分較高。

洪玉玲指出，淡海二期在土地規模、擴充彈性、旅宿供給及休閒資源聚集等項目占優勢；樹林機五則在都市計畫主導性、土地取得、聯外道路、大眾運輸可達性、軌道運能及市場規模等條件整體較佳。

市府將樹林機五獲選歸納為「掌控、疏散、日常」3項關鍵。基地位於商業、產業及住宅帶交會處，市府可透過區段徵收取得約9公頃方整的體育場用地，並搭配周邊商業設施土地開發，降低開發不確定性。

交通方面，基地鄰近捷運土城樹林線LG18站，每小時運能可達2萬8000人，並可串聯台鐵、台65線及國道3號；前往板橋車站約20分鐘、台北車站約35分鐘，未來將導入立體化人車分流，提升大型活動散場效率。

營運方面，市府推估，基地30分鐘生活圈未來10年人口將超過260萬人，家戶可支配所得中位數達108萬元以上，可支撐非賽事期間的餐飲、購物、娛樂及住宿需求，讓大巨蛋不只在球賽或演唱會期間有人潮。

市府規畫，新北大巨蛋將跳脫單一體育場館思維，以5萬席多功能主場館為核心，串聯運動、文化、展演、觀光及遊憩產業，並規畫會展中心、商辦、飯店、商場、文創空間、博物館、美術館、水族館及遊樂園區等設施。

整體開發將以「提早到、留下來、晚點走」為策略，透過接駁及商業活動分散入場尖峰，再以餐飲、娛樂及住宿延長停留時間，並串聯新北各地古蹟、觀光及生態景點，將活動人潮轉化為地方消費與觀光產值。

洪玉玲表示，市府將參考國內外場館經驗，導入智慧化及可移動草皮等設計，縮短賽事與展演間的轉場時間，目標打造一年365天都能使用的多功能場館。

市府預計選址確定後啟動都市計畫草案規畫，2032年完成都市計畫及區段工程交地，並同步辦理促參可行性評估與招商前置作業，後續再推動興建及營運。

新北大巨蛋 侯友宜

延伸閱讀

新北大巨蛋來了！市府拍板樹林機五南側23公頃打造巨蛋園區

新北大巨蛋場址7/22揭曉 樹林淡水二選一

影／新北大巨蛋選址今出爐 蘇巧慧：有信心打造成新北新地標

土城樹林線拚提前一年完工 侯友宜要求2030年達標

相關新聞

新北大巨蛋選址拍板 樹林機五3優勢勝淡海、規畫5萬席

新北大巨蛋選址今天拍板。新北市長侯友宜在市政會議宣布，經兩階段評估及23名跨領域產官學界代表評選後，樹林機五周邊基地在都市計畫主導性、交通疏運及市場消費支撐力等條件勝出，確定成為新北大巨蛋預定地。市府規畫興建可容納5萬席的國際級大型多功能場館，結合商場、飯店、會展及休閒設施，帶動大樹林地區發展，打造新北第四都心。

新北大巨蛋來了！市府拍板樹林機五南側23公頃打造巨蛋園區

新北大巨蛋選址今天拍板，確定落腳樹林機五南側。新北市府在市政會議宣布選址結果，樹林機五南側從最終兩處候選基地中勝出，未來將以約23公頃基地打造巨蛋園區，結合大型場館、商場、飯店及休閒遊憩機能，帶動樹林及周邊區域發展。

新北大巨蛋拍板！呂家愷：樹林迎歷史時刻 卓冠廷：不能只是放一顆蛋

新北市長侯友宜今天上午宣布大巨蛋落腳樹林，議員紛紛發聲，成為今天新北最熱的話題。市議員呂家愷表示，大巨蛋將為樹林及土三鶯帶來交通、商業及就業發展契機。市議員卓冠廷認為樹林迎來翻身契機，但不能只是「放一顆蛋」，交通、公園綠地及商圈發展必須一併考量。

新店中興路3段至寶橋路口 24日起至27日夜間道路銑鋪

新北市政府為提升道路鋪面品質，讓市民享有更安全、舒適的行車環境，市府養護工程處自7月24日至27日晚間10時至翌日清晨6時，辦理中興路3段205巷口至寶橋路口道路銑鋪工程。施工期間將採車道調撥及部分路段封閉措施，提醒用路人提前改道通行，並配合交通管制人員指揮引導。

少年福利服務中心辦營隊 社工放手助少年從旁觀者變集體決策、行動者

新北市汐止少年福利服務中心連續5年開辦暑期營隊，今年安排參加的少年，從旁觀者變成行動者。中心主任黃子萍今天說，現在很多學生習慣在網路用文字表達，真實人際互動經驗就比較少，期許他們透過籌辦並完成任務，增進自主生活能力。

藍營指神隱 蘇巧慧：幾乎每天都有公開行程、從未迴避

油品議題持續，國民黨新北市議員昨天開記者會酸民進黨新北市長參選人蘇巧慧神隱神隱21天、沒有發聲。蘇巧慧今天受訪回應表示，她幾乎每天都有公開行程，面對問題也從不迴避，相關議題已回答過非常多次，立場始終一致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。