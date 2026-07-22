新北大巨蛋選址拍板 樹林機五3優勢勝淡海、規畫5萬席

新北大巨蛋選址今天拍板。新北市長侯友宜在市政會議宣布，經兩階段評估及23名跨領域產官學界代表評選後，樹林機五周邊基地在都市計畫主導性、交通疏運及市場消費支撐力等條件勝出，確定成為新北大巨蛋預定地。市府規畫興建可容納5萬席的國際級大型多功能場館，結合商場、飯店、會展及休閒設施，帶動大樹林地區發展，打造新北第四都心。

新北市體育局長洪玉玲表示，第一階段從樹林大柑園、三峽麥仔園、土城看守所、樹林機五、板樹體育館及淡海二期等6處潛力基地，以基地條件、支援設施、環境限制、交通配套及外部環境等5大要素、12項指標評估，最後由樹林機五與淡海二期進入第二階段。

第二階段再從環境、交通及永續發展3大面向、7大類別、26項指標評選，並邀集23名跨領域代表參與。評選歷經70多場跨局處及專家會議，樹林機五在18項指標較具優勢，23名委員中有21人給予較高分數，淡海二期則有2人評分較高。

洪玉玲指出，淡海二期在土地規模、擴充彈性、旅宿供給及休閒資源聚集等項目占優勢；樹林機五則在都市計畫主導性、土地取得、聯外道路、大眾運輸可達性、軌道運能及市場規模等條件整體較佳。

市府將樹林機五獲選歸納為「掌控、疏散、日常」3項關鍵。基地位於商業、產業及住宅帶交會處，市府可透過區段徵收取得約9公頃方整的體育場用地，並搭配周邊商業設施土地開發，降低開發不確定性。

交通方面，基地鄰近捷運土城樹林線LG18站，每小時運能可達2萬8000人，並可串聯台鐵、台65線及國道3號；前往板橋車站約20分鐘、台北車站約35分鐘，未來將導入立體化人車分流，提升大型活動散場效率。

營運方面，市府推估，基地30分鐘生活圈未來10年人口將超過260萬人，家戶可支配所得中位數達108萬元以上，可支撐非賽事期間的餐飲、購物、娛樂及住宿需求，讓大巨蛋不只在球賽或演唱會期間有人潮。

市府規畫，新北大巨蛋將跳脫單一體育場館思維，以5萬席多功能主場館為核心，串聯運動、文化、展演、觀光及遊憩產業，並規畫會展中心、商辦、飯店、商場、文創空間、博物館、美術館、水族館及遊樂園區等設施。

整體開發將以「提早到、留下來、晚點走」為策略，透過接駁及商業活動分散入場尖峰，再以餐飲、娛樂及住宿延長停留時間，並串聯新北各地古蹟、觀光及生態景點，將活動人潮轉化為地方消費與觀光產值。

洪玉玲表示，市府將參考國內外場館經驗，導入智慧化及可移動草皮等設計，縮短賽事與展演間的轉場時間，目標打造一年365天都能使用的多功能場館。

市府預計選址確定後啟動都市計畫草案規畫，2032年完成都市計畫及區段工程交地，並同步辦理促參可行性評估與招商前置作業，後續再推動興建及營運。