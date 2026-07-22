新北孵蛋牽動雙北巨蛋競合 專家：定位清晰、市場區隔助效益極大化

新北市府今天公布新北大巨蛋落腳地點，這也是繼台北大巨蛋啟用、台中公布大巨蛋位置後，再有六都宣布大巨蛋開發巨蛋計畫。地方期待新北大巨蛋成為發展引擎，帶動運動產業。學者提醒，雙北地域性近，雙北巨蛋競合關係一定存在，如何強化定位、市場區隔是關鍵。

文化大學都市計畫與開發管理學教授徐國城表示，新北巨蛋選址最重要的仍是交通配套，以及周邊產業與土地使用能否整合。大型場館若營運後造成周邊交通癱瘓，反而會形成負面衝擊；若交通與產業配置完善，則可透過賽事、演唱會及場館營運，帶動周邊商業發展。

徐國城指出，要避免民眾看完球賽或演唱會後立即離開，關鍵在於周邊土地使用型態的重新配置，必須讓商業、餐飲及相關服務能與巨蛋人潮形成連結，否則即使場館吸引大量人流，也未必能真正留下消費。

各縣市搶著「孵蛋」，台北大巨蛋成功經驗可在其他縣市複製嗎？徐國城表示，台北大巨蛋與新北巨蛋之間必然存在競合關係，新北應透過市場定位與功能差異化走出自己特色。新北擁有許多產業園區及大量從業人口，可評估由產業需求衍生的大型場館使用模式；此外，新北距離中部相對較近，並有高鐵車站，也可將中南部客群納入規畫考量。

台灣體育運動大學主秘陳添丁表示，近年台北、新北及其他縣市陸續規畫大型場館，未來如何進行功能分工與市場區隔，將是重要課題。他指出，興建場館只要有資金就能完成，但真正困難在後續經營，必須具備專業人才與長期營運能力，才能避免場館完工後缺乏足夠活動支撐。如何從設計階段開始，透過空間整合與多元活動規畫，讓場館兼具功能性與地標性，結合觀賽體驗、商業機能與城市發展，「沒比賽時，也能把人潮帶進社區」，才能將巨蛋經濟極大化。

陳添丁表示，大型場館主要仍仰賴大型賽事與演唱會維持收入，但若過度依賴演唱會，也可能排擠原本推廣運動的功能，且一般運動團體往往無力負擔大型場館租金，關鍵在於釐清場館定位、評估是否有足夠賽事及國際活動量能。他認為，雙北人口規模應有支撐兩座大型場館的條件，但新北巨蛋仍須明確定位，並與台北大巨蛋在活動內容、交通動線上形成分工。

新北大巨蛋是市長侯友宜任內重要施政目標，是「新北市2050發展願景」核心計畫之一，以「新造鎮」概念規畫，打造結合體育、商業、文化展演與觀光的新地標。

如今選址定案，市府下一步將啟動都市計畫變更，依整體開發區相關規定推動審議流程。地方關注，新北大巨蛋如何結合更多商業機能？新北市體育局說，未來規畫不排除納入飯店旅宿及休閒娛樂設施，因應賽事與演唱會帶來的住宿需求，參考國內外案例，打造「提早來、留下來、晚點走」複合式場域，提升營運效益與區域發展動能。

新北大巨蛋選址交通運輸是評估重點，樹林機五基地鄰近捷運土城樹林線LG18站，未來可串聯捷運板南線、新莊線、三鶯線，透過台65快速道路銜接國道一、三號，還能延伸至台鐵、高鐵板橋站，交通優勢顯著。記者陳正興／攝影

新北大巨蛋選址交通運輸是評估重點，樹林機五基地鄰近捷運土城樹林線LG18站，未來可串聯捷運板南線、新莊線、三鶯線，透過台65快速道路銜接國道一、三號，還能延伸至台鐵、高鐵板橋站，交通優勢顯著。記者陳正興／攝影

新北大巨蛋選址結果出爐，圖為新北大巨蛋模擬圖。圖／新北市政府提供