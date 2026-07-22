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新北大巨蛋落腳樹林 淡水民代籲公開評估報告持續建設北海岸

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北大巨蛋模擬圖。圖／新北市政府提供
新北大巨蛋模擬圖。圖／新北市政府提供

新北大巨蛋選址拍板落腳樹林，地方反應兩樣情。長期爭取設址樹林的新北市議員洪佳君、黃永昌認為，樹林交通及周邊產業成熟，可帶動溪南地區整體發展。淡水藍綠議員表示尊重市府決定，但要求公開完整評估報告，並持續投入北海岸重大建設。

洪佳君表示，樹林最大優勢在於交通條件成熟，基地鄰近捷運、台鐵、高鐵及快速道路，可串聯板橋、新莊、土城等人口密集區，具備承載五萬人場館的運輸量能，也是專家評估的重要因素。大巨蛋除舉辦國際賽事、演唱會外，也能帶動觀光、經貿及藝術展演，帶動經濟及城市的發展。

洪佳君指出，大巨蛋定案後，市府應同步推動交通、都市計畫及城鄉規畫，帶動都市更新及周邊產業發展。至於居民擔心交通壅塞及噪音問題，她認為機五基地周邊多為工業區，腹地較大，且現在已有更好的技術可以降低噪音，可同時兼顧生活品質以及經濟發展。

黃永昌表示，樹林周邊商業機能成熟，可串聯板橋、新莊、土城、三峽及鶯歌等地，帶動溪南地區觀光、餐飲、旅宿及商業發展，成為新北新的樞紐及經濟引擎。另外基地鄰近萬大線兩座捷運站，高鐵也行經樹林，未來若在樹林增設車站，可望進一步帶動人流。而且也不會像台北大巨蛋那樣影響周邊住戶品質，因為周邊多屬工業區，距離住宅區有距離，反而可以發展周邊，並同步推動都市計畫及交通建設，發揮整體效益。

對於淡水未獲選，民進黨籍市議員鄭宇恩表示，市府應公開完整評估報告及各項評選指標，讓民眾了解淡水哪些條件仍需補強。她強調，大巨蛋雖未落腳淡水，也不應該忽略北海岸及淡水的發展，市府仍應持續推動淡海科學城、醫院、市場等建設，北海岸也需要中型運動場館供在地賽事、展演和親子活動使用，不能讓所有大型公共建設都集中在都會核心，才能兼顧區域均衡發展。

國民黨籍市議員陳偉杰表示，尊重市府及專家學者的專業評估，但「尊重不代表不發聲」，市府應公開完整評估報告，讓地方了解未獲選原因。他認為，淡水在土地腹地及發展潛力仍具優勢，樹林只是勝在現有軌道運輸優勢，淡水缺的只是時間，隨著淡江大橋、淡北道路陸續完成，未來發展潛力不亞於其他地區。即使未獲選，市府也需在淡海二期加速啟動淡水第二國民運動中心及淡海科學城，陳偉杰宣示會在議會持續爭取，把淡水的資源一分不少地爭取回來。

新北大巨蛋選址交通運輸是評估重點，樹林機五基地鄰近捷運土城樹林線LG18站，未來可串聯捷運板南線、新莊線、三鶯線，透過台65快速道路銜接國道一、三號，還能延伸至台鐵、高鐵板橋站，交通優勢顯著。記者陳正興／攝影
新北大巨蛋選址交通運輸是評估重點，樹林機五基地鄰近捷運土城樹林線LG18站，未來可串聯捷運板南線、新莊線、三鶯線，透過台65快速道路銜接國道一、三號，還能延伸至台鐵、高鐵板橋站，交通優勢顯著。記者陳正興／攝影

大巨蛋 淡水 洪佳君

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