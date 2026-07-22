新北大巨蛋來了！市府拍板樹林機五南側23公頃打造巨蛋園區

新北大巨蛋選址今天拍板，確定落腳樹林機五南側。新北市府在市政會議宣布選址結果，樹林機五南側從最終兩處候選基地中勝出，未來將以約23公頃基地打造巨蛋園區，結合大型場館、商場、飯店及休閒遊憩機能，帶動樹林及周邊區域發展。

新北市府先前提出板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園及淡海二期等6處潛力場址，經專家學者及顧問團隊評估後，由樹林機五南側及淡海二期進入最終評估，今天正式宣布由樹林機五南側出線。

樹林機五南側基地位於樹林運動休閒中心南側，地處樹林、新莊及板橋交界，鄰近興建中的捷運土城樹林線LG18站。未來可透過軌道路網銜接中和新蘆線、板南線、三鶯線及桃園捷運棕線，並可整合樹林火車站；公路方面，也可透過台65線銜接國道1號及國道3號。

市府規畫不只興建單一大型場館，而是以「巨蛋園區」及新造鎮概念推動，提供體育場、停車場及商業區腹地，園區面積約23公頃，可納入大型商場、飯店、遊樂設施及其他遊憩資源，並結合運動賽事、文化展演及觀光娛樂。

推動新北大巨蛋是市長侯友宜任內重要施政願景之一，指派副市長劉和然擔任新北大巨蛋選址案召集人。選址作業從第一階段六選二，再進入二選一最後決選，過程嚴謹保密，確保選址作業客觀性。

侯友宜去年曾赴日本東京、西武巨蛋取經，出訪澳洲、美國時，也安排到當地大型運動場館，為規畫新北大巨蛋汲取養分。

劉和然談到新北大巨蛋選址關鍵，強調評估過程要預先設想「10至15年後的在地發展樣貌」，選址基本條件是交通便利，且不能只仰賴單一運具，須擁有多元交通模式，距離捷運站最好在10分鐘內，並可銜接國道、快速道路，才能減輕交通負荷。