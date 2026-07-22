快訊

紅霞颱風最快明天生成 賈新興：未來10天至少有雙颱接力形成

台股早盤續飆逾千點重返45K！台積電站回月線 被動元件亮一排紅燈

丁學文專欄／恐懼催生股市狂熱 散戶終將樂極生悲？

聽新聞
0:00 / 0:00

新北大巨蛋來了！市府拍板樹林機五南側23公頃打造巨蛋園區

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北大巨蛋選址交通運輸是評估重點，樹林機五基地鄰近捷運土城樹林線LG18站，未來可串聯捷運板南線、新莊線、三鶯線，透過台65快速道路銜接國道一、三號，還能延伸至台鐵、高鐵板橋站，交通優勢顯著。記者陳正興／攝影
新北大巨蛋選址交通運輸是評估重點，樹林機五基地鄰近捷運土城樹林線LG18站，未來可串聯捷運板南線、新莊線、三鶯線，透過台65快速道路銜接國道一、三號，還能延伸至台鐵、高鐵板橋站，交通優勢顯著。記者陳正興／攝影

新北大巨蛋選址今天拍板，確定落腳樹林機五南側。新北市府在市政會議宣布選址結果，樹林機五南側從最終兩處候選基地中勝出，未來將以約23公頃基地打造巨蛋園區，結合大型場館、商場、飯店及休閒遊憩機能，帶動樹林及周邊區域發展。

新北市府先前提出板樹體育館、樹林大柑園、樹林機五南側、土城看守所、三峽麥仔園及淡海二期等6處潛力場址，經專家學者及顧問團隊評估後，由樹林機五南側及淡海二期進入最終評估，今天正式宣布由樹林機五南側出線。

樹林機五南側基地位於樹林運動休閒中心南側，地處樹林、新莊及板橋交界，鄰近興建中的捷運土城樹林線LG18站。未來可透過軌道路網銜接中和新蘆線、板南線、三鶯線及桃園捷運棕線，並可整合樹林火車站；公路方面，也可透過台65線銜接國道1號及國道3號。

市府規畫不只興建單一大型場館，而是以「巨蛋園區」及新造鎮概念推動，提供體育場、停車場及商業區腹地，園區面積約23公頃，可納入大型商場、飯店、遊樂設施及其他遊憩資源，並結合運動賽事、文化展演及觀光娛樂。

推動新北大巨蛋是市長侯友宜任內重要施政願景之一，指派副市長劉和然擔任新北大巨蛋選址案召集人。選址作業從第一階段六選二，再進入二選一最後決選，過程嚴謹保密，確保選址作業客觀性。

侯友宜去年曾赴日本東京、西武巨蛋取經，出訪澳洲、美國時，也安排到當地大型運動場館，為規畫新北大巨蛋汲取養分。

劉和然談到新北大巨蛋選址關鍵，強調評估過程要預先設想「10至15年後的在地發展樣貌」，選址基本條件是交通便利，且不能只仰賴單一運具，須擁有多元交通模式，距離捷運站最好在10分鐘內，並可銜接國道、快速道路，才能減輕交通負荷。

樹林機五巨蛋模擬圖。圖／新北市政府提供
樹林機五巨蛋模擬圖。圖／新北市政府提供

大巨蛋 土城

延伸閱讀

新北大巨蛋場址7/22揭曉 樹林淡水二選一

土城樹林線加速 侯友宜：拚2030年完工

土城樹林線拚提前一年完工 侯友宜要求2030年達標

蘇巧慧聚焦捷運建設 李四川盼擴充醫療長照能量

相關新聞

新北大巨蛋來了！市府拍板樹林機五南側23公頃打造巨蛋園區

新北大巨蛋選址今天拍板，確定落腳樹林機五南側。新北市府在市政會議宣布選址結果，樹林機五南側從最終兩處候選基地中勝出，未來將以約23公頃基地打造巨蛋園區，結合大型場館、商場、飯店及休閒遊憩機能，帶動樹林及周邊區域發展。

藍營指神隱 蘇巧慧：幾乎每天都有公開行程、從未迴避

油品議題持續，國民黨新北市議員昨天開記者會酸民進黨新北市長參選人蘇巧慧神隱神隱21天、沒有發聲。蘇巧慧今天受訪回應表示，她幾乎每天都有公開行程，面對問題也從不迴避，相關議題已回答過非常多次，立場始終一致。

新北孵蛋牽動雙北巨蛋競合 專家：定位清晰、市場區隔助效益極大化

新北市府今天公布新北大巨蛋落腳地點，這也是繼台北大巨蛋啟用、台中公布大巨蛋位置後，再有六都宣布大巨蛋開發巨蛋計畫。地方期待新北大巨蛋成為發展引擎，帶動運動產業。學者提醒，雙北地域性近，雙北巨蛋競合關係一定存在，如何強化定位、市場區隔是關鍵。

新北大巨蛋落腳樹林 淡水民代籲公開評估報告持續建設北海岸

新北大巨蛋選址拍板落腳樹林，地方反應兩樣情。長期爭取設址樹林的新北市議員洪佳君、黃永昌認為，樹林交通及周邊產業成熟，可帶動溪南地區整體發展。淡水藍綠議員表示尊重市府決定，但要求公開完整評估報告，並持續投入北海岸重大建設。

土城樹林線加速 侯友宜：拚2030年完工

新北市長侯友宜昨視察捷運土城樹林線CQ890樹林段工程，他說，土城樹林線不只是軌道建設，也牽動樹林、土城周邊產業與大型開發，捷運局原訂二○三一年完工，他要求工程團隊朝二○三○年目標努力，「一定要如期，而且要提早完工」。

城市景觀 北市撤上千垃圾桶 議員盼留

北市行人專用清潔箱（垃圾桶）原有近二千組，二年前起逐年撤除，至今只剩八百多組，各黨派議員多爭取保留，以免髒亂轉移。環保局說，其他五都都已撤公共區域垃圾桶，北市仍保留商圈、觀光景點等地設置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。