土城樹林線加速 侯友宜：拚2030年完工

新北市長侯友宜昨視察捷運土城樹林線CQ890樹林段工程，他說，土城樹林線不只是軌道建設，也牽動樹林、土城周邊產業與大型開發，捷運局原訂二○三一年完工，他要求工程團隊朝二○三○年目標努力，「一定要如期，而且要提早完工」。

捷運土城樹林線即萬大中和樹林線第二期，全長十三點三公里，採中運量系統，設十三座車站，包括二座地下車站、十一座高架站，沿線分布於土城五站、樹林七站及新莊一站，未來可在LG11站銜接板南線、LG21站轉乘中和新蘆線，並預留與桃園棕線串聯。

侯友宜表示，新北捷運路網不能只與台北連結，也要接軌桃園，形成北北桃共同生活圈，讓雙北及桃園共榮，打造更完整北台灣通勤路網。

侯指出，土城樹林線原由台北捷運局主辦，因地方需求及民意代表爭取，移交新北捷運局接手。CQ890標經歷多次流標，好不容易順利發包就應全力推進，早日將捷運路網交給市民使用。

捷運局指出，樹林段已多點同步施工，包括車站及高架橋墩柱基礎、LG18站體及出入口、LG21站連通道、橋梁上構、排水箱涵、台電特高壓管道及共同管道等工程。

捷運局持續協調地下管線，目前列管衝突管線包括六處自來水管及十六處電力管線。

預鑄Ｕ型梁部分，CQ890標總計二○二支，已完成二十五支，完成率百分之十二點四，吊裝作業安排在夜間，降低對交通的影響。

侯友宜表示，土城樹林線與機五產業園區、大柑園地區等開發密切相關，捷運若能提早完成，可支撐地方產業、人口及城市發展。