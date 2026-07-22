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商圈放垃圾桶 塞滿家戶垃圾

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北市環保局在各大觀光景點、商圈及夜市等高人流地區，仍設有垃圾桶。有商圈直言，曾放過垃圾桶，結果家戶垃圾滿溢，環境更髒亂。也有市民認為，人多伴隨大量垃圾已是事實，環保局可設垃圾桶，但也要收得勤快，避免髒亂加劇。

環保局二○二三年罰五四○二件家戶垃圾包違規棄置垃圾桶，同年八月十五日加重處罰亂丟垃圾包三千六百元起跳、最高六千元，二○二四年下降至三七○六件、二○二五年二五二七件，今年至五月則有七○三件。

士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山表示，過往夜市內放垃圾桶，結果下午五點一放，八成以上都是家戶垃圾，還有人會騎機車來丟，例如飲料杯的冰塊融化、蚵仔麵線剩餘湯汁等，容易吸引螞蟻、蒼蠅，甚至發臭，「不敢再放垃圾桶」。

蘇文山說，後來改為清潔人員拖著裝有輪子的垃圾桶，方便民眾丟棄，也可順路收集攤商的垃圾，雖然是消極方式，至少沒人敢再來丟家戶垃圾。士林夜市營業時間，環保局則在周邊架設Ｘ型垃圾架，直至晚間十時收走。

文山區華興里長陳峙穎表示，如果環保局能做好管理，不造成環境問題，放幾組都可以，但現實是環保局不可能二十四小時輪班去守，所以他主動要求撤除里內二組垃圾桶。只有少部分感到不方便，大部分里民拍手叫好，也願意接受這一點點不方便，讓環境變好。

垃圾桶 環保局 士林夜市

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