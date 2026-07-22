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城市景觀 北市撤上千垃圾桶 議員盼留

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市復興南路一段曾設有垃圾桶，卻常遭民眾亂丟家戶垃圾。圖／北市環保局提供
北市復興南路一段曾設有垃圾桶，卻常遭民眾亂丟家戶垃圾。圖／北市環保局提供

北市行人專用清潔箱（垃圾桶）原有近二千組，二年前起逐年撤除，至今只剩八百多組，各黨派議員多爭取保留，以免髒亂轉移。環保局說，其他五都都已撤公共區域垃圾桶，北市仍保留商圈、觀光景點等地設置。

議會警政衛生委員會昨安排環保局工作報告，局長徐世勲指出，部分垃圾桶長期遭違規棄置家戶垃圾，造成環境髒亂及鼠患風險，地方要求或經評估，經里長同意後拆除；加蓋措施目前試辦廿四組，盼減少垃圾外露及鼠害等問題。

民進黨議員張文潔說，撤掉垃圾桶，民眾就會隨處亂丟垃圾到樹叢、留在公車上等，髒亂轉移到其他場域；王孝維提及，CITYLINK內湖店附近垃圾桶每到晚上就一堆垃圾，建議換地方；許淑華認為，可師法日本設垃圾桶在便利商店周邊、觀光景點周邊等。

國民黨議員柳采葳指出，不能因為家用垃圾問題就把垃圾桶撤除，例如，公園是居民日常運動之處，垃圾桶有必要性。

徐世勲回應，北市友善觀光客、遊客而設置垃圾桶，但許多民眾不買專用垃圾袋，常把家戶垃圾丟在垃圾桶。開放垃圾桶與垃圾費隨袋徵收的精神違背，他二○二四年上任後，開始試著逐步減量，透過與鄰里溝通，優先撤除常被亂丟家戶垃圾的垃圾桶，從前年一九八六組、去年再減三百多組，今年剩八○六組。

他說，日本一般市區道路都沒有垃圾桶，六都也僅北市設，因此優先保留觀光景點、商圈及夜市等高人流地區的垃圾桶，滾動調整。清潔隊收運非鬧區垃圾桶平均一天四次，鬧區最高十次，將派員了解CITYLINK內湖店等地垃圾桶狀況，評估適當布設地點。

警政衛生委員會第一召集人、民眾黨議員張志豪說，可理解某些市民不守法，把家戶垃圾丟進去，但也有其他市民和觀光客需要垃圾桶，要求環保局下次再專案報告。

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