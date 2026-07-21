新北大巨蛋場址7/22揭曉 樹林淡水二選一

新北大巨蛋究竟落腳樹林區或淡水區受關注，市府體育局表示，22日將提出兩處場址完整評估報告，市長侯友宜宣布並裁示後才算最終敲定。在此之前，相關會議成員均簽署保密協定。

新北市府明天將舉行第799次市政會議，由體育局提出「整座城市都是你的運動場」專題報告，受矚目的是原訂7月底前公布的新北大巨蛋場址選定。不過，依據提供的會議資料，體育局並未如常事先公布簡報內容。

體育局長洪玉玲今天晚間接受中央社記者電訪表示，包括市府官員、專家學者、體育選手及體育主播等參與評估會議、問卷調查的成員，都已簽署保密協定；侯友宜也參加會議並交換意見。她說，最終場址要等22日公布完整評估報告後，由侯友宜決定、裁示才算數。

洪玉玲表示，市府從6處具規劃發展潛力的場址精選出兩處，包括樹林運動中心南側的「樹林機五」及淡水區「淡海新市鎮二期」，作為最終評估場址。完整報告將涵蓋營運政策、交通、觀光、住宿及腹地條件等重要指標。

她說，市府將公布兩處場址更細緻的評比，分析彼此優勢、劣勢，以及可透過哪些配套措施補強劣勢、創造優勢。基地腹地充足、交通便捷，是選址基本要件。

至於推動時程，市府表示，22日公布最終場址後，後續仍須推動都市計畫變更、公開展覽、用地取得、交通運輸規劃、疏散動線、觀光旅遊、規劃設計及招商興建等工作。

市府表示，新北大巨蛋是2050發展願景重要目標，以「新造鎮」概念規劃，全年可舉辦體育賽事、演唱會、商業展覽、文化展演、社區活動及觀光旅遊，以提升空間使用率、創造經濟效益，甚至吸引國際觀光客。

侯友宜今年曾率團前往澳洲參訪知名運動與娛樂場館設計公司Populous亞太區總部，也赴美國參訪，瞭解國外運動場館的空間整合與多元活動。