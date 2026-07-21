土城樹林線拚提前一年完工 侯友宜要求2030年達標

新北市長侯友宜今傍晚前往視察捷運土城樹林線CQ890樹林段工程，他指出，土城樹林線不只是軌道建設，也牽動樹林、土城周邊產業與大型開發，捷運局原訂2031年完工，但他要求工程團隊朝2030年完成目標努力，「一定要如期，而且更要提早完工」。

捷運土城樹林線即萬大中和樹林線第二期，全長13.3公里，採中運量系統，共設13座車站，包括2座地下車站、11座高架車站，沿線分布於土城5站、樹林7站及新莊1站，未來可在LG11站銜接板南線、LG21站轉乘中和新蘆線，並預留與桃園棕線串聯。

侯友宜表示，新北捷運路網不能只與台北連結，也要接軌桃園，形成北北桃共同生活圈。無論工程由台北捷運局或新北捷運局執行，目的都是讓雙北及桃園共榮，打造更完整的北台灣通勤路網。

侯友宜指出，土城樹林線原由台北捷運局辦理，後來因地方需求及民意代表爭取，移交新北捷運局接手。CQ890標過去曾多次流標，如今好不容易順利發包，就應全力推進，早日將捷運路網交給市民使用。

捷運局表示，CQ890樹林段截至今年6月底，預定進度19.430%，實際進度19.438%，微幅超前0.008個百分點；預定執行預算29億元，實際執行預算32億元，預算達成率108.84%。整體工程原訂2031年完工。

侯友宜說，雖然自己任期將屆，仍有責任把進度往前推。他要求工程團隊不能只守住原訂期程，應讓進度持續超前，朝2030年完成的目標努力。

捷運局指出，目前樹林段已多點同步施工，包括車站及高架橋墩柱基礎、LG18站體及出入口、LG21站連通道、橋梁上構、排水箱涵、台電特高壓管道及共同管道等工程。捷運局也持續協調地下管線，目前列管衝突管線包括6處自來水管及16處電力管線。

預鑄U型梁部分，CQ890標總計202支，已完成25支，完成率12.4%，預計117年6月全數完成；吊裝多安排於夜間，以降低對交通的影響並提升施工安全。

侯友宜表示，土城樹林線也與機五產業園區、大柑園地區等未來開發密切相關，捷運若能提早完成，可支撐地方產業、人口及城市發展，因此工程必須如期，甚至提前完工。

他也提到，新北市目前捷運路網約108公里、71座車站，市府目標在2035年將路網擴充至189公里、182座車站，讓每10萬人享有4.5座車站。未來將透過萬大中和線、土城樹林線、環狀線、中和光復線、三鶯線延伸桃園八德段等路線，持續串聯雙北及桃園。

侯友宜表示，萬大中和線預計明年完工，市府仍希望爭取提早通車；三鶯線延伸桃園八德段也盼今年順利招標。他強調，軌道建設不可能只是地方政府的事，必須由中央與地方共同合作，才能讓各項路網如期完成。

新北市長侯友宜（右四）今前往視察捷運土城樹林線。記者張策／攝影