快訊

政院食安修法...盧秀燕：修法不該那麼粗糙 連法務部都有很多疑問

美軍打贏每一仗卻輸掉伊朗戰爭！中情局前分析師：給北京上了3課

19批油可重新上架盧秀燕有疑慮 蔣萬安：沒有真相、沒有上架

聽新聞
0:00 / 0:00

土城樹林線拚提前一年完工 侯友宜要求2030年達標

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今前往視察捷運土城樹林線，捷運局向侯友宜報告進度。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今前往視察捷運土城樹林線，捷運局向侯友宜報告進度。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今傍晚前往視察捷運土城樹林線CQ890樹林段工程，他指出，土城樹林線不只是軌道建設，也牽動樹林、土城周邊產業與大型開發，捷運局原訂2031年完工，但他要求工程團隊朝2030年完成目標努力，「一定要如期，而且更要提早完工」。

捷運土城樹林線即萬大中和樹林線第二期，全長13.3公里，採中運量系統，共設13座車站，包括2座地下車站、11座高架車站，沿線分布於土城5站、樹林7站及新莊1站，未來可在LG11站銜接板南線、LG21站轉乘中和新蘆線，並預留與桃園棕線串聯。

侯友宜表示，新北捷運路網不能只與台北連結，也要接軌桃園，形成北北桃共同生活圈。無論工程由台北捷運局或新北捷運局執行，目的都是讓雙北及桃園共榮，打造更完整的北台灣通勤路網。

侯友宜指出，土城樹林線原由台北捷運局辦理，後來因地方需求及民意代表爭取，移交新北捷運局接手。CQ890標過去曾多次流標，如今好不容易順利發包，就應全力推進，早日將捷運路網交給市民使用。

捷運局表示，CQ890樹林段截至今年6月底，預定進度19.430%，實際進度19.438%，微幅超前0.008個百分點；預定執行預算29億元，實際執行預算32億元，預算達成率108.84%。整體工程原訂2031年完工。

侯友宜說，雖然自己任期將屆，仍有責任把進度往前推。他要求工程團隊不能只守住原訂期程，應讓進度持續超前，朝2030年完成的目標努力。

捷運局指出，目前樹林段已多點同步施工，包括車站及高架橋墩柱基礎、LG18站體及出入口、LG21站連通道、橋梁上構、排水箱涵、台電特高壓管道及共同管道等工程。捷運局也持續協調地下管線，目前列管衝突管線包括6處自來水管及16處電力管線。

預鑄U型梁部分，CQ890標總計202支，已完成25支，完成率12.4%，預計117年6月全數完成；吊裝多安排於夜間，以降低對交通的影響並提升施工安全。

侯友宜表示，土城樹林線也與機五產業園區、大柑園地區等未來開發密切相關，捷運若能提早完成，可支撐地方產業、人口及城市發展，因此工程必須如期，甚至提前完工。

他也提到，新北市目前捷運路網約108公里、71座車站，市府目標在2035年將路網擴充至189公里、182座車站，讓每10萬人享有4.5座車站。未來將透過萬大中和線、土城樹林線、環狀線、中和光復線、三鶯線延伸桃園八德段等路線，持續串聯雙北及桃園。

侯友宜表示，萬大中和線預計明年完工，市府仍希望爭取提早通車；三鶯線延伸桃園八德段也盼今年順利招標。他強調，軌道建設不可能只是地方政府的事，必須由中央與地方共同合作，才能讓各項路網如期完成。

新北市長侯友宜（右四）今前往視察捷運土城樹林線。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右四）今前往視察捷運土城樹林線。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（右五）會後與里長及民代合影。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右五）會後與里長及民代合影。記者張策／攝影

侯友宜 土城 板南線

延伸閱讀

樹林迎捷運與都市開發 地方盼產業活水也憂土地權益

影／與侯友宜視察捷運土城樹林線 蘇巧慧再提親子政策

行政院工程會審議通過「蘇花安」東澳南澳段基本設計 力拚121年通車

侯友宜視察三龍公園天幕球場 小朋友搶拍照、排隊挑戰戰鬥陀螺

相關新聞

土城樹林線拚提前一年完工 侯友宜要求2030年達標

新北市長侯友宜今傍晚前往視察捷運土城樹林線CQ890樹林段工程，他指出，土城樹林線不只是軌道建設，也牽動樹林、土城周邊產業與大型開發，捷運局原訂2031年完工，但他要求工程團隊朝2030年完成目標努力，「一定要如期，而且更要提早完工」。

北市路邊垃圾桶要不要撤？這商圈因垃圾「被塞爆」 理事長坦言：不敢再放

北市前市長柯文哲時期大量拆除垃圾桶（行人專用清潔箱），如今蔣萬安任內，環保局大量撤除上千組，仍保留觀光景點、商圈及夜市等高人流地區的垃圾桶。有市民認為，人多伴隨大量垃圾已是事實，環保局可設垃圾桶，但要增設，也要收得勤快，避免髒亂加劇。

侯友宜視察三龍公園天幕球場 小朋友搶拍照、排隊挑戰戰鬥陀螺

新北市長侯友宜今天下午前往樹林區視察三龍公園天幕籃球場，現場近50名小朋友正在球場內運動，看見市長到場後相當興奮，紛紛上前搶著合照；還有孩子在球場旁玩戰鬥陀螺，侯友宜也蹲下加入戰局，一群小朋友立刻圍上來，爭相排隊與市長對戰，現場氣氛熱鬧。

睽違5年重返台北！統一發票盃路跑11月8日開跑 今開放報名

財政部115年統一發票盃路跑台北場將於11月8日登場。財政部21日舉辦起跑記者會，宣布下午5時起開放網路報名，賽事將在總統府前凱達格蘭大道及大佳河濱公園舉行。

北市2年撤除上千組垃圾桶 議員批髒亂轉移到公車、樹叢裡

北市垃圾桶（行人專用清潔箱）原有近2000組，2年前開始逐年撤除，至今砍半只剩800多組。議員批，環保局是將髒亂轉移其他場域，影響市容，建議可像日本設在便利商店周邊等配套措施。環保局說，經里長反映或評估後拆除，仍保留商圈、觀光景點等地設置。

看表演不怕踩雷…台北街藝之星專屬表演地點、時段擴大

台北市文化局今天舉辦街藝之星記者會，宣布將擴大專屬展演點位及時段，以及首度增設「身心障礙組」。民眾表示，現在街頭藝人素質參差，由街藝之星選拔出來且有獨自的展演地點的話，可以確保表演水平一致。策展人徐開炫透露，今年10月在松菸舉辦的街頭藝術嘉年華，也會邀集國內外街頭藝人演出，激盪出不同火花ㄡ

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。