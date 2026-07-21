北市路邊垃圾桶要不要撤？這商圈因垃圾「被塞爆」 理事長坦言：不敢再放

北市前市長柯文哲時期大量拆除垃圾桶（行人專用清潔箱），如今蔣萬安任內，環保局大量撤除上千組，仍保留觀光景點、商圈及夜市等高人流地區的垃圾桶。有市民認為，人多伴隨大量垃圾已是事實，環保局可設垃圾桶，但要增設，也要收得勤快，避免髒亂加劇。

台北市士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山表示，商圈過往在士林夜市內放置垃圾桶，結果下午5點一放，8成以上都是家用垃圾，還有人會騎機車來丟，導致垃圾滿溢，環境更髒亂，例如飲料杯的冰塊融化、蚵仔麵線剩餘湯汁等，容易吸引螞蟻、蒼蠅，甚至發臭。

「我們不敢再放置垃圾桶」，蘇文山說，後來改為清潔人員拖著裝有輪子的垃圾桶，方便民眾丟棄，也可順路收集攤商的垃圾，他坦言雖是消極方式，至少沒人敢再來丟家戶垃圾。士林夜市營業時間，環保局則會在周邊架設X型垃圾架，直至晚間10時收走。

環保局2023年裁罰5402件家戶垃圾包違規棄置垃圾桶，同年8月15日加重處罰亂丟垃圾包3600元起跳、最高6000元，2024年下降至3706件、2025年2527件，今年至5月則有703件。

垃圾桶數量部分，隨著徐世勲接任局長，他認為垃圾桶設置與垃圾費隨袋徵收政策背道而馳，經與鄰里溝通，逐年減量全市垃圾桶，從2024年近2000組將降至去年1682組，今年1月至6月已剩806組。

文山區華興里長陳峙穎表示，如果環保局能做好管理，不造成環境問題，放幾組都可以，但現實是環保局不可能24小時輪班去守，所以他主動要求撤除里內2組垃圾桶。對此，只有少部分感到不方便，大部分里民拍手叫好，也願意接受這一點點不方便，讓環境變好。

陳峙穎說，家戶垃圾本來就該丟垃圾車，但不少沒公德心、不想追垃圾車或想省專用垃圾袋的民眾會亂丟在垃圾桶。他也提及，許多里民平時會走到隔壁試院里的公車站牌等車去景美再轉捷運，但常見現場垃圾桶被堆成垃圾山，經大家一直反映，他找上當地里長溝通後撤除。

北市行人專用清潔箱現有800多組，環保局在上頭張貼「禁止丟棄家庭垃圾」的文宣。記者林佳彣／攝影

北市環保局在捷運忠孝復興站附近設有垃圾桶（行人專用清潔箱），甚至試辦加蓋措施，仍有民眾硬塞家戶垃圾（紅圈處）。圖／北市環保局提供