快訊

伊朗軍方彈襲巴林「摧毀亞馬遜資料中心」！報復美軍炸核電站

謝賢昔離婚甄珍痛徹心扉！「飆車上山暴哭」 曾闢謠劉家昌非橫刀奪愛

曳引車跨上護欄！國1南下彰化路段3車連環追撞 含孕婦共2人受傷送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

北市路邊垃圾桶要不要撤？這商圈因垃圾「被塞爆」 理事長坦言：不敢再放

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市環保局在士林夜市放置X型垃圾架，方便民眾丟垃圾，提高清運效率。聯合報系資料照
北市環保局在士林夜市放置X型垃圾架，方便民眾丟垃圾，提高清運效率。聯合報系資料照

北市前市長柯文哲時期大量拆除垃圾桶（行人專用清潔箱），如今蔣萬安任內，環保局大量撤除上千組，仍保留觀光景點、商圈及夜市等高人流地區的垃圾桶。有市民認為，人多伴隨大量垃圾已是事實，環保局可設垃圾桶，但要增設，也要收得勤快，避免髒亂加劇。

台北市士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山表示，商圈過往在士林夜市內放置垃圾桶，結果下午5點一放，8成以上都是家用垃圾，還有人會騎機車來丟，導致垃圾滿溢，環境更髒亂，例如飲料杯的冰塊融化、蚵仔麵線剩餘湯汁等，容易吸引螞蟻、蒼蠅，甚至發臭。

「我們不敢再放置垃圾桶」，蘇文山說，後來改為清潔人員拖著裝有輪子的垃圾桶，方便民眾丟棄，也可順路收集攤商的垃圾，他坦言雖是消極方式，至少沒人敢再來丟家戶垃圾。士林夜市營業時間，環保局則會在周邊架設X型垃圾架，直至晚間10時收走。

環保局2023年裁罰5402件家戶垃圾包違規棄置垃圾桶，同年8月15日加重處罰亂丟垃圾包3600元起跳、最高6000元，2024年下降至3706件、2025年2527件，今年至5月則有703件。

垃圾桶數量部分，隨著徐世勲接任局長，他認為垃圾桶設置與垃圾費隨袋徵收政策背道而馳，經與鄰里溝通，逐年減量全市垃圾桶，從2024年近2000組將降至去年1682組，今年1月至6月已剩806組。

文山區華興里長陳峙穎表示，如果環保局能做好管理，不造成環境問題，放幾組都可以，但現實是環保局不可能24小時輪班去守，所以他主動要求撤除里內2組垃圾桶。對此，只有少部分感到不方便，大部分里民拍手叫好，也願意接受這一點點不方便，讓環境變好。

陳峙穎說，家戶垃圾本來就該丟垃圾車，但不少沒公德心、不想追垃圾車或想省專用垃圾袋的民眾會亂丟在垃圾桶。他也提及，許多里民平時會走到隔壁試院里的公車站牌等車去景美再轉捷運，但常見現場垃圾桶被堆成垃圾山，經大家一直反映，他找上當地里長溝通後撤除。

北市行人專用清潔箱現有800多組，環保局在上頭張貼「禁止丟棄家庭垃圾」的文宣。記者林佳彣／攝影
北市行人專用清潔箱現有800多組，環保局在上頭張貼「禁止丟棄家庭垃圾」的文宣。記者林佳彣／攝影

北市環保局在捷運忠孝復興站附近設有垃圾桶（行人專用清潔箱），甚至試辦加蓋措施，仍有民眾硬塞家戶垃圾（紅圈處）。圖／北市環保局提供
北市環保局在捷運忠孝復興站附近設有垃圾桶（行人專用清潔箱），甚至試辦加蓋措施，仍有民眾硬塞家戶垃圾（紅圈處）。圖／北市環保局提供

北市環保局2023年8月15日起加重處罰亂丟垃圾包，3600元起跳、最高6000元。記者林佳彣／攝影
北市環保局2023年8月15日起加重處罰亂丟垃圾包，3600元起跳、最高6000元。記者林佳彣／攝影

垃圾桶 北市 蔣萬安 士林夜市

延伸閱讀

她鹹酥雞吃完先做1動作收拾 網友齊讚：很有同理心

大讚台灣旅客高素質！整理完才退房 日民宿感動：像沒住過人

中元節將至紙錢焚燒量恐增加 南市環保局籲「以功代金」減空汙

國二兒天天DIY老爸憂「滿腦色色」 網友批偷聽行為：很噁心

相關新聞

北市路邊垃圾桶要不要撤？這商圈因垃圾「被塞爆」 理事長坦言：不敢再放

北市前市長柯文哲時期大量拆除垃圾桶（行人專用清潔箱），如今蔣萬安任內，環保局大量撤除上千組，仍保留觀光景點、商圈及夜市等高人流地區的垃圾桶。有市民認為，人多伴隨大量垃圾已是事實，環保局可設垃圾桶，但要增設，也要收得勤快，避免髒亂加劇。

侯友宜視察三龍公園天幕球場 小朋友搶拍照、排隊挑戰戰鬥陀螺

新北市長侯友宜今天下午前往樹林區視察三龍公園天幕籃球場，現場近50名小朋友正在球場內運動，看見市長到場後相當興奮，紛紛上前搶著合照；還有孩子在球場旁玩戰鬥陀螺，侯友宜也蹲下加入戰局，一群小朋友立刻圍上來，爭相排隊與市長對戰，現場氣氛熱鬧。

睽違5年重返台北！統一發票盃路跑11月8日開跑 今開放報名

財政部115年統一發票盃路跑台北場將於11月8日登場。財政部21日舉辦起跑記者會，宣布下午5時起開放網路報名，賽事將在總統府前凱達格蘭大道及大佳河濱公園舉行。

北市2年撤除上千組垃圾桶 議員批髒亂轉移到公車、樹叢裡

北市垃圾桶（行人專用清潔箱）原有近2000組，2年前開始逐年撤除，至今砍半只剩800多組。議員批，環保局是將髒亂轉移其他場域，影響市容，建議可像日本設在便利商店周邊等配套措施。環保局說，經里長反映或評估後拆除，仍保留商圈、觀光景點等地設置。

看表演不怕踩雷…台北街藝之星專屬表演地點、時段擴大

台北市文化局今天舉辦街藝之星記者會，宣布將擴大專屬展演點位及時段，以及首度增設「身心障礙組」。民眾表示，現在街頭藝人素質參差，由街藝之星選拔出來且有獨自的展演地點的話，可以確保表演水平一致。策展人徐開炫透露，今年10月在松菸舉辦的街頭藝術嘉年華，也會邀集國內外街頭藝人演出，激盪出不同火花ㄡ

板橋埔墘福德宮捐255台輪椅 侯友宜：帶動善的循環

板橋埔墘福德宮響應新北市好日子愛心大平台，21日捐贈255台輪椅給新北市府，由市長侯友宜代表接受並回贈感謝牌。為體恤埔墘國小一位多重障礙學童，廟方也於日前捐贈一台市值11萬多元的電動輪椅，以方便學童上下學。侯友宜盛讚埔墘福德宮是「滴水功德」，將平日信眾的香油錢涓滴轉化為幫助社會弱勢，帶動更多善的循環。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。