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水尾灣步道黃蟬盛開好美 汐止區智慧里推家戶扦插栽培美化

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
智慧里藉由簡單的栽種技巧推廣，讓居民不只可以在步道賞花，更能將綠意與花香帶回自家陽台。圖／觀天下有線電視提供
智慧里藉由簡單的栽種技巧推廣，讓居民不只可以在步道賞花，更能將綠意與花香帶回自家陽台。圖／觀天下有線電視提供

每年的夏天，在汐止區基隆河畔的水尾灣步道，沿路軟枝黃蟬的黃色花朵開的又大又美，而如何在家裡也能欣賞黃蟬，智慧里辦公處也在推廣用扦插的方式，民眾在家也能自己栽培綠美化，要注意些什麼、怎麼種？本身是志工也是植物達人的潘老師也傳授栽種的技巧。

智慧里長黃智明說，水尾灣步道堤防邊美麗的黃蟬盛開，沿線的花都不是買苗種的，都是從屏東家裡剪一些枝條，包括雞蛋花也是，都是剪枝條過來扦插，整個沿路都是黃蟬大道，所以生命力非常強，種植也非常容易，其實里民在家也能夠自己種，從扦插到開花，培育後移到花台是非常快的，扦插後的黃蟬是不怕太陽曬的，扦插後長根再移到花台，不用一年就開始會陸續開花。

黃智明提到初長成的時候會長幾朵花，第二年花就開很多了，花開可以半年，大家可以學扦插方式，存活率非常高，在家裡或庭院種的話要有陽光，現在是開花期，民眾有空可以到水尾尾走走看看，如果看到潘老師或是志工，都可以索取盆子或是扦插完的，帶回去種種看。

為了讓這份美麗延伸到社區與居民家中，里辦公處積極推廣黃蟬扦插栽培，鼓勵民眾在家也能動手打造專屬的綠意空間，潘老師表示，居家扦插其實並不複雜，只需要準備好剪刀、培養土等基本工具，並在動手前務必做好酒精消毒等工作，就能大幅提高扦插的存活率，輕鬆在家完成綠美化。

志工潘宏成老師說，有關於植物扦插的部分，準備酒精消毒用，另外還有發根劑，目的就是剪下來的植物有傷口，很容易受到感染，怕它存活率不高，會泡或沾發根劑，另外準備的還有剪刀、夾子、刀片、介質等等。剪取枝條的取捨，取半木質化的部分，它的營養夠，存活率會比較高，然後把要扦插的部分留下來，不要的都剪掉，因為葉子日照的話要行光合作用，所以，葉子不能留太多，盡量斜切。

把需要的裁剪起來後，為了讓養分能夠專注提供，就要將多餘的葉子修剪掉，然後放在盆栽裡頭，後續注意澆水及後續施肥，黃里長也說，在里內遇到志工的話，也可以請他們幫忙，再拿回家栽種，希望藉由簡單的栽種技巧推廣，讓居民不只可以在步道賞花，更能將綠意與花香帶回自家陽台。

屏東 汐止

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