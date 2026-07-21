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大雨憂邊坡坍塌 會勘汐止區湖前街110巷山坡做監測

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
議員邀請相關單位會勘，要針對邊坡設置監測點進行監測。圖／觀天下有線電視提供
議員邀請相關單位會勘，要針對邊坡設置監測點進行監測。圖／觀天下有線電視提供

汐止區水蓮山莊居住2千多戶，只是居民每天進出唯一聯外道路一旁的大片邊坡，一下大雨就有大量泥水沖刷下來，對汽、機車通行並不安全，之前就發生過幾次大範圍坍方，也讓住戶們很擔心，還有再次坍塌的疑慮，所以，今(21)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，希望能夠協助改善，並且進行山坡地監測。

湖蓮里長翁春娟說，五月份就有民眾發現聯外道路邊坡有突出的狀況，六月底的時候因為強驟雨的關係，也有很多地方都有土石泥流的現象，尤其在靠近水蓮山莊的地方，有一塊都整個坍下來了，目前先暫時用帆布蓋上，今天麻煩議員張錦豪辦理會勘，是不是能裝監測點，不然這條聯外道在民國90幾年時的納莉颱風時，曾經整片都坍方下來，連機車、腳踏車都沒辦法通行，那時候有病患都用揹的方式接駁到下面，這已經有前例，再加上社區有5、6千名的住戶在這裡，希望相關單位能夠重視。

新北市議員張錦豪表示，湖前街110巷是水蓮山莊進出唯一道路，因為這幾次的強降雨，邊坡滲出很多泥土水，在2006年時邊坡就曾經有坍塌過，後來經過政府單位搶修，只是最近民眾對邊坡維護蠻憂心的，擔心再有豪大雨可能會造成大面積的坍塌，尤其上方有一座高壓電塔，如果邊坡一滑動的話，是一個很高風險的區塊。

張錦豪指出，今天找了市府工務局、農業局、環保局等相關單位來，希望能在邊坡做一個監測點，避免再有強降雨、颱風大雨時，整個坡邊不穩固，另外，也請農業局發函給地主，因為後方是屬於私人地，要求地主負起水土保持義務與責任。

張錦豪 汐止

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