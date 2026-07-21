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瑞芳區爪峰里銀髮共餐暖心十餘載 志工送餐守護長者

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
志工備妥餐點送往行動不便的長者家中。圖／觀天下有線電視提供
志工備妥餐點送往行動不便的長者家中。圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區爪峰里銀髮共餐據點開辦十多年，除了提供長者到據點共餐外，也持續針對弱勢家庭及獨居長者辦理送餐服務，讓行動不便或無法外出的長輩，同樣能享用熱騰騰的營養餐食。志工們每逢共餐日備妥餐點後，便即時的將熱騰騰的便當送往長者家中，不只是送上一份午餐，更送上一份關懷與陪伴，讓照顧服務延伸到社區每個角落，也展現鄰里互助的溫暖力量。

爪峰里長簡明慧表示，銀髮共餐能夠持續十多年，最重要的是一群默默付出的志工長年投入，以及社區居民的支持與參與。大家分工合作，從採買、備餐、送餐到環境整理，各司其職、無私奉獻，才能讓據點穩定運作。未來也將持續結合更多社區資源，讓共餐服務更加完善，照顧更多有需要的長輩。

爪峰社區發展協會榮譽理事長張信義表示，自己平時利用空地種植各式當季蔬果，每逢收成時便主動提供給共餐據點加菜，希望長輩能吃得健康、吃得安心。他說，近年物價持續上漲，透過自給自足不僅能減輕共餐成本，也能讓長輩品嚐最新鮮的在地蔬菜，為銀髮共餐盡一份心力，也讓社區互助共好的精神持續傳承。

瑞芳

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