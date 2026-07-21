瑞芳區九份紅燈籠祭登場 台日燈藝交織點亮山城魅力

「2026九份紅燈籠祭」今年邁入第四屆，活動持續以九份獨特的山城街景、人文歷史與紅燈籠意象為核心，打造夏季夜間觀光品牌。今年更攜手「霹靂布袋戲」打造主題燈區，將傳統藝術融入山城景觀。此外，今年也規劃日本燈區，透過台日燈藝交流，讓旅客感受濃厚的國際文化氛圍，也展現瑞芳持續深化國際友誼與文化交流的成果。

今年活動首度與台灣經典IP「霹靂布袋戲」跨界合作，將布袋戲中的俠義精神、角色意象與傳統美學融入燈飾設計，結合九份蜿蜒巷弄、歷史街屋及山海景觀，打造多處沉浸式主題燈區。透過傳統藝術與觀光場域的創新結合，不僅提升活動話題，也讓國內外旅客在賞燈過程中，看見台灣文化的多元樣貌與創意能量。

除呈現台灣特色外，今年也持續深化國際交流，特別規劃「日本燈區」，展示來自日本熱川以及瑞芳區姊妹市琴平町與上天草市的特色燈籠。不同造型與風格的日式燈籠，與九份紅燈籠相互輝映，讓山城夜色增添濃厚異國風情，也展現瑞芳長年與日本城市維繫交流、持續累積友好情誼的成果。

日本熊本縣上天草市今年也特別跨海錄製祝福影片，向九份紅燈籠祭送上誠摯祝福。透過影像傳遞，不僅拉近城市間的距離，也象徵雙方交流已從單次活動逐步深化為長期互動。隨著活動邁入第四年，九份紅燈籠祭已逐漸從地方節慶，發展成結合文化、觀光、國際交流與城市行銷的重要平台。

活動期間規劃霹靂布袋戲主題燈飾、日本燈區、週末提燈夜遊、電子解謎、集章活動及聯名限定小提燈，並搭配住宿優惠與新北幣回饋等內容。民眾可於7月18日至8月17日前往九份老街及周邊地區，在紅燈籠點亮的山城夜色中，感受傳統文化、國際交流與地方觀光交織而成的夏日風景。