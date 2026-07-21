侯友宜視察三龍公園天幕球場 小朋友搶拍照、排隊挑戰戰鬥陀螺

新北市長侯友宜今天下午前往樹林區視察三龍公園天幕籃球場，現場近50名小朋友正在球場內運動，看見市長到場後相當興奮，紛紛上前搶著合照；還有孩子在球場旁玩戰鬥陀螺，侯友宜也蹲下加入戰局，一群小朋友立刻圍上來，爭相排隊與市長對戰，現場氣氛熱鬧。

三龍公園籃球場天幕今年1月20日完工，總經費1970萬元，其中體育署補助895萬元。天幕採跨距設計，覆蓋面積624平方公尺，球場並以特色彩繪地坪取代傳統綠底標線，讓民眾在不受日曬、降雨影響的環境下運動。

侯友宜致詞時感謝在地里長、樹林區公所、民意代表及中央共同協助，讓三龍公園天幕籃球場順利完成。他表示，運動天幕不只能打籃球，小朋友、長者及不同族群都能使用，也能作為社區活動場地，功能相當多元。

侯友宜說，室內健身中心經常很快額滿，運動天幕則具有較高的場地周轉率，戶外運動的方式及效果也與在冷氣房內健身不同。他近年觀察發現，運動天幕使用率高、實際效益好，因此市府持續推動相關建設。

他表示，新北市從108年至115年共規畫44座運動天幕，若依計畫完成，任內可達44座。而樹林區目前已有樹林高中、民生親子公園及三龍公園籃球場3座天幕完工，三多國中及武林國小另有2座興建中，均預計於115年底完工。

其中，樹林高中天幕於108年6月完工，經費1700萬元；民生親子公園天幕於111年6月24日完工，經費1800萬元，啟用後使籃球場能日夜使用，使用人次逐年提升約10%至20%。三多國中及武林國小天幕工程經費分別為1830萬元、1871萬元。

侯友宜也提到，新北運動中心今年完成2座後，總數將達20座，另有5座仍在規畫中。他強調，公共建設不是只要外觀漂亮，重點是民眾能真正使用；設施用得到、使用率高，市府才有繼續增設的必要。

面對現場長輩，侯友宜也鼓勵大家養成運動習慣，能慢跑就慢跑、能快走就快走，「可以走就不要坐，可以坐就不要躺」，盼不同年齡層都能善用運動天幕，維持身體健康。

視察過程中，近50名小朋友持續在天幕下活動，不少人看到侯友宜後立即圍上前拍照。當侯友宜發現球場旁有孩子正在玩戰鬥陀螺，也停下腳步加入對戰，小朋友一擁而上，搶著成為下一名挑戰者，讓原本的工程視察意外變成小型「陀螺擂台」。

三隆公園天幕球場天幕採跨距設計，球場並以特色彩繪地坪取代傳統綠底標線，讓民眾在不受日曬、降雨影響的環境下運動。記者張策／攝影

新北市長侯友宜會後與現場小朋友們合照。記者張策／攝影