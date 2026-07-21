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5大人氣IP齊聚 八里城市沙雕展8/1熱鬧登場

中央社／ 新北21日電

新北市高灘處今天表示，隨著淡江大橋通車，今年八里城市沙雕展將擴大舉辦，集結拉拉熊、角落小夥伴、鯨鯊桑、烤焦麵包及吻仔魚隊5大人氣IP，即將於8月1日熱鬧登場。

淡江大橋通車後，也帶動淡水八里河岸休閒遊憩，高灘地工程管理處表示，淡水端除了漁人碼頭、老街及紅毛城等古蹟，高灘處在原沙崙海水浴場的北邊海堤積極推動「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」。

高灘處新聞稿表示，觀海長堤自行車道已完工並於7月20日開放，讓民眾可沿1.7公里的自行車道前行，欣賞無限海景及絕美夕照。自行車道因坐落於海岸管制區中特定管制區，提醒遊客注意開放時間是每天上午6時至下午7時。

在八里端，高灘處長黃裕斌表示，八里城市沙雕展邁入第9屆，今年將於8月1日正式開幕，將以「夏日慶典」為主題，集結拉拉熊、角落小夥伴、鯨鯊桑、烤焦麵包及吻仔魚隊5大人氣IP，規劃5大展區共16座主題沙雕，將八里在地特色與河岸景觀藉由San-XUniverse人氣角色巧妙融入沙雕藝術，呈現出自然、人文及觀光魅力。

他表示，除沙雕作品外，展覽期間也將陸續推出開幕活動、超人氣充氣裝置、親子互動體驗等系列精彩活動，希望讓民眾每次造訪都能感受不同驚喜，並打造為今年暑假最具代表性的河岸藝術盛會。

八里 麵包 淡江大橋

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