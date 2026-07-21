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台北街藝之星徵選啟動 點位時段增、加設身障組

中央社／ 台北21日電

台北文化局今天宣布「2026台北街藝之星」徵選啟動，除擴大專屬展演點位、時段，並首度增設身心障礙組，透過完善資源配置、強化文化平權，讓街頭藝術環境更友善、多元、共融。

文化局今天召開「2026台北街藝之星」徵選啟動記者會，由音樂人暨街頭藝人李炳輝開唱揭開序幕，魔術師林士淳（小Q哥哥）接力演出互動魔術。

文化局表示，今年啟動2項街頭藝人措施，首先是將街藝之星的專屬展演點位與時段全面擴大，在信義香堤大道及西門徒步區等指標性街區，自2027年1月1日起由原本的3處專屬展演點，擴增為5處；專屬展演時段也擴增為週六及週日下午及晚上4個時段。

原本有「信義香堤大道A點-新光三越A4後段（面向BELLAVITA）、西門徒步區D點-武昌街二段39號屈臣氏廣場變電箱前、西門徒步區3號點-漢中街H&M騎樓第2根柱子前」。新增2處為「信義香堤大道I點-新光三越A11後段（一蘭拉麵前）、西門徒步區C點-漢中街Uniqlo前」。

文化局說明，其次是街藝之星增設「身心障礙組」，今年獲選得到這個資格者，2027年將在信義香堤大道為他們提供優先申請的點位與時段。

文化局補充，台北市對於身心障礙藝人有申請證照的優惠減免以外，也提供專屬使用或優先申請的場地共4個地點，包含捷運中正紀念堂站、內湖港富里737音樂夜市、台北地下街場地等。

此外，文化局說，只要具有基北北桃街頭藝人登記證的個人及團體皆可報名，徵選類別包含表演藝術、視覺藝術及工藝藝術三大類別，即日至8月17日下午5時止受理報名，採線上報名及紙本郵寄兩種方式辦理。

通過初選的參賽者，將於10月9日至10日「2026台北街頭藝術嘉年華」活動中公開複選。

文化局統計，自2021年3月起，台北街頭藝人改為登記制度以來，截至2026年6月街頭藝人已達4000多組；為鼓勵街頭藝人精進，提升展演品質，自2021年起推出「台北街頭藝術嘉年華」活動，連續5年已推出近百組。

台北 文化局 魔術師

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