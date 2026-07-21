睽違5年重返台北！統一發票盃路跑11月8日開跑 今開放報名

財政部115年統一發票盃路跑台北場將於11月8日登場。財政部21日舉辦起跑記者會，宣布下午5時起開放網路報名，賽事將在總統府前凱達格蘭大道及大佳河濱公園舉行。

賦稅署署長樓美鐘出席活動致詞時表示，距離上一次在台北舉辦統一發票盃路跑已相隔5年，很高興今年再度回到台北舉辦，希望透過路跑活動鼓勵民眾消費時主動索取統一發票，並多使用雲端發票及財政部統一發票兌獎APP，兼顧運動、公益及環保，也提醒歷年報名都相當踴躍，建議有意參加的民眾儘早完成報名。

台北場賽事分為半馬組（21公里）3,000名、挑戰組（10公里）3,000名及休閒組（3公里）6,000名，共計1萬2,000個名額。

其中，半馬組及挑戰組自總統府前凱達格蘭大道起跑，跑上新生高架橋，再一路延伸至大佳河濱公園；休閒組起終點均設於大佳河濱公園，並保留1,000個名額供活動當天現場報名。半馬組及挑戰組須繳交報名費，休閒組則可透過捐贈發票免費參加。

台北國稅局指出，財政部統一發票盃路跑活動今年首度採南北雙場辦理，台南場已於6月7日圓滿落幕，吸引萬名跑者熱情參與，台北場則於21日下午5時起開放網路報名，半馬組及挑戰組報名費分別為400元及200元；休閒組只要捐贈3張消費金額10元以上、未載有買受人統一編號且115年尚未開獎的雲端或紙本發票，即可免費參加。