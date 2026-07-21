「天際之眼」民權大橋景觀橋啟用

照片取自臺北市政府

臺北市長蔣萬安20日出席「天際之眼」民權大橋景觀橋啟用典禮。他表示，這項工程不僅提升民權大橋路面寬度，強化串接松山、內湖及內湖科技園區的重要交通功能，更打造可欣賞飛機起降、飽覽基隆河日夜美景的全新休憩空間，為市民建構兼具「人本交通」與「舒適宜居」的生活環境。

蔣萬安市長表示，此次改建最重要的目的，是提升橋梁耐震、防洪韌性，確保市民安全；市府也希望在強化民權大橋作為串接松山、內湖及內湖科技園區重要聯外道路功能的同時，跳脫傳統思維，納入更多人文景觀與休憩空間的設計。

蔣萬安市長指出，市府在規劃施工便道時，同步思考未來永久景觀橋的配置，希望串聯兩側高灘地，包括觀山河濱公園、彩虹河濱公園、民生水資源中心，也可直接串接民權大橋，提供民眾騎乘自行車、散步休憩的新路線。民眾不僅可以在此欣賞松山機場飛機起降，也能感受夜間光雕及光環境營造出的基隆河畔景致。在細緻規劃與設計下，整座景觀橋宛如一條輕柔環繞基隆河畔的藍色絲帶。

蔣萬安市長表示，景觀橋命名為「天際之眼」，是因為從空中俯瞰，優化後的人行、自行車通道及觀景平台，宛如鑲嵌在基隆河畔的一隻眼睛。未來無論是騎乘自行車、跑步、散步，或前往兩側河濱公園的民眾，都能更安全、便利地使用民權大橋；許多攝影愛好者也可在此捕捉飛機起降的精彩畫面。

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