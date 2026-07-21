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2026八里城市沙雕展8月熱鬧登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片為示意圖，取自新北市政府

2026八里城市沙雕展即將於8月1日盛大登場！新北市政府高灘地工程管理處13日宣布今年將首度攜手日本超人氣角色「San-X Universe」，以「夏日慶典」為主題打造16座主題沙雕，集結拉拉熊、角落小夥伴、鯨鯊桑、烤焦麵包及吻仔魚隊五大人氣IP，共同打造暑假最受矚目的免費戶外藝術展。

高灘處黃裕斌處長表示，八里城市沙雕展今年邁入第九屆，以「夏日慶典」為主題，規劃「休閒八里」、「熱情八里」、「相遇八里」、「親子八里」及「運動八里」五大展區，打造16座主題沙雕，將八里在地特色與河岸景觀藉由San-X Universe人氣角色巧妙融入沙雕藝術，呈現出自然、人文及觀光魅力。除沙雕作品外，展覽期間也將陸續推出開幕活動、超人氣充氣裝置、親子互動體驗…等系列精彩活動，希望讓民眾每次造訪都能感受不同驚喜，並將其打造為今年暑假最具代表性的河岸藝術盛會。

八里城市沙雕展近年持續以創新策展打造夏季觀光亮點，續去年首度與《數碼寶貝》跨界合作，吸引逾157萬人次參觀，並榮獲倫敦設計獎「公共藝術及公共藝術裝置」金獎及羅馬設計獎「公共藝術及公共藝術裝置」銀獎，展現出策展創意與藝術表現上的亮眼成果後，今年延續創新策展精神，與五位人氣角色-拉拉熊、角落小夥伴、鯨鯊桑、烤焦麵包及吻仔魚隊攜手打造全新展覽內容，將再次帶給民眾全新的體驗。

暑假是親子出遊的最佳時節，八里左岸擁有完善的自行車道、遼闊河岸景觀及豐富休閒設施，民眾除了欣賞沙雕作品，也可騎乘自行車漫遊河岸、欣賞淡水河夕陽，安排一趟結合藝術、自然、美食與休閒的夏日小旅行。目前沙雕團隊已正式進駐八里左岸公園展開創作，將於8月1日正式開幕。

聚傳媒

八里 沙雕 黃裕斌

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