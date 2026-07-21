七月盛夏狂歡貢寮迎樂浪

照片取自新北市政府

最受樂迷期待的夏日音樂盛事「2026新北市河海音樂季」貢寮場將於7/25(六)至7/26(日)在福隆大草坪及福隆海水浴場狂熱登場。今年活動集結海洋獨立音樂大賞決賽、大舞臺精彩演出、小舞臺沙灘電音派對及美食市集等多樣亮點，邀請全臺樂迷齊聚貢寮，在海風、浪花與音樂交織的夏日時光中，共度最熱血的音樂週末。

貢寮場首（25）日將迎來備受矚目的「海洋獨立音樂大賞」決賽，今年最終10強包括共振效應、莎賓娜大樂隊 Sabrina tuā ga̍k tuī、來者何人 Whoou!、辣鄰居、Jazzweed.芥子草、Soul sorry、頂加集會 M.L.C、MORE BE US、迷海艾當及應聲倒地(順序隨機排列)。10組入圍團隊將以豐沛原創能量同臺競演，角逐最高榮耀「海洋大賞」，展現臺灣新世代獨立音樂的多元風貌。比賽期間更邀請2025年海洋獨立音樂大賞評審團大獎得主「MazBar & Lalan」、海洋大賞得主「DrunkMonk撞克茫客」以及榮獲金曲獎肯定、舞臺魅力十足的臺式雷鬼代表「MATZKA」帶來演出，將為首(25)日活動掀起一波又一波的音樂熱浪。

第二日演出卡司同樣精彩可期，集結多組風格鮮明、能量滿載的音樂團體輪番登場。陣容包括以華麗搖滾風格直擊人心的「八青哥」、融合沖繩傳統民謠與現代元素並營造電子迷幻氛圍的「Ve Ve Nu Kusakaigar」、以新世代感染力為聽眾找到情感避風港的「帕崎拉 PACHILA」、忠於自我且不落俗套的全女子搖滾樂團「DIZLIKE」、充滿爆發力與草根精神的「隨性Random」，以及直白率性、深受年輕世代喜愛的「芒果醬 Mango Jump」。壓軸更邀請榮獲金曲獎肯定、臺灣極具代表性的金屬樂團「血肉果汁機」登場，以強烈震撼的舞臺能量，帶來充滿渲染力的視聽盛宴。

活動也將在福隆海水浴場區域打造限定的沙灘電音派對，由「DJ Mykal a.k.a.林哲儀」、「羅百吉＋寶貝＋MC金老師」及「C Holly」等實力派 DJ 領軍，以節奏感十足的電子節拍及絢麗躍動燈光，讓民眾在沙灘上盡情隨著音浪搖擺，感受最奔放的夏日夜晚。現場同步規劃美食市集及體驗攤位，聚集清涼飲料、糖葫蘆、黑糖粉粿冰、龍蝦沙拉堡及冰淇淋等美食小點，還有泰式涼拖鞋及人體彩繪等類型攤位，讓民眾在欣賞音樂演出之餘，也能輕鬆逛市集、品嚐美食，感受貢寮的專屬魅力。

新北市政府觀光旅遊局建議欲前往活動會場的樂迷們善加利用大眾交通運輸工具，可搭乘臺鐵北迴線至福隆站，或自瑞芳火車站搭乘「856台灣好行一黃金福隆線」，亦可於基隆轉運站搭乘「791國家新城」至福隆站下車，步行即可達活動現場。誠摯邀請全臺樂迷7/25(六)至7/26(日)齊聚貢寮福隆，一起見證海洋獨立音樂大賞10強決戰，享受雙日卡司輪番開唱與美食市集的盛夏熱力。

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