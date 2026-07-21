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北市2年撤除上千組垃圾桶 議員批髒亂轉移到公車、樹叢裡

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市復興南路一段曾設有垃圾桶（行人專用清潔箱），卻常遭民眾亂丟家戶垃圾。圖／北市環保局提供
北市復興南路一段曾設有垃圾桶（行人專用清潔箱），卻常遭民眾亂丟家戶垃圾。圖／北市環保局提供

北市垃圾桶（行人專用清潔箱）原有近2000組，2年前開始逐年撤除，至今砍半只剩800多組。議員批，環保局是將髒亂轉移其他場域，影響市容，建議可像日本設在便利商店周邊等配套措施。環保局說，經里長反映或評估後拆除，仍保留商圈、觀光景點等地設置。

議會警政衛生委員會今安排環保局工作報告。局長徐世勲指出，北市垃圾桶依「滾動式檢討」原則，視實際情形增設、移設或撤除，部分垃圾桶因長期遭違規棄置家戶垃圾，造成環境髒亂及鼠患風險，經當地里長要求或經評估及當地里長同意後拆除；清潔箱加蓋措施目前試辦24組，降低家戶垃圾違規棄置且減少垃圾外露及鼠害孳生。

民進黨議員張文潔說，環保局撤掉垃圾桶，民眾就會隨處亂丟垃圾到樹叢、留在公車上等，並非解決髒亂，而是讓髒亂轉移到其他場域；王孝維提及，CITYLINK 內湖店附近的垃圾桶每到晚上就一堆垃圾，建議可換地方；許淑華認為，要收垃圾桶可以，但要有配套方式，例如日本設置在便利商店周邊、觀光景點周邊等。

國民黨議員柳采葳指出，不能因為家用垃圾問題就把垃圾桶撤除，公園是居民日常運動之處，垃圾桶存在有其必要性。警政衛生委員會第一召集人、民眾黨議員張志豪說，可理解某些市民不遵守法律規定，把家戶垃圾丟進去，但也有其他市民和國外觀光客需要垃圾桶，他要求環保局就該議題再做專案報告。

徐世勲回應，北市友善觀光客、遊客而設置垃圾桶，但許多民眾不買專用垃圾袋，常把家戶垃圾丟在垃圾桶。北市開放垃圾桶與垃圾費隨袋徵收政策的精神相違背，他2024年上任後，開始試著逐步減量，透過與鄰里溝通，優先撤除常被亂丟家戶垃圾的垃圾桶，從前年1986組、去年再減300多組，直至今年806組。

他說，環保局設置、移除垃圾桶都有一定標準，撤除主因是家戶垃圾造成滿溢。設置垃圾桶的目的是要給行人、觀光客便利，日本一般市區道路都沒有垃圾桶，反觀台灣六都中，其他五都都已撤除，僅北市在公共區域設垃圾桶，因此目前優先保留觀光景點、商圈及夜市等高人流地區的垃圾桶，依使用需求及地方意見滾動調整設置。

徐世勲直言，清潔隊收運非鬧區垃圾桶平均一天4次，鬧區最高10次，將派員了解CITYLINK 內湖店的垃圾桶狀況，評估移置適當地點；捷運站內都設有垃圾桶，環保局將與北捷了解設置規畫。

北市環保局撤除復興南路一段的垃圾桶（行人專用清潔箱）後，已不見民眾亂丟家戶垃圾。圖／北市環保局提供
北市環保局撤除復興南路一段的垃圾桶（行人專用清潔箱）後，已不見民眾亂丟家戶垃圾。圖／北市環保局提供

北市環保局在捷運忠孝復興站附近設有垃圾桶（行人專用清潔箱），甚至試辦加蓋措施，仍有民眾硬塞家戶垃圾（紅圈處）。圖／北市環保局提供
北市環保局在捷運忠孝復興站附近設有垃圾桶（行人專用清潔箱），甚至試辦加蓋措施，仍有民眾硬塞家戶垃圾（紅圈處）。圖／北市環保局提供

垃圾桶 議員 北市

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