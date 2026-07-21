涉虐幼兒園疑拿感謝卡當廣告 蔣萬安：絕不同意

北市某私立幼兒園發生疑似虐童案，媒體報導園方以市長蔣萬安感謝卡、全家福合照當成招生廣告。蔣萬安今天說，沒有也絕對不會同意園方業者這樣子做招生廣告。

無黨籍台北市議員徐立信15日與10餘名家長在議會召開記者會，指控某私立幼兒園疑爆集體虐童；孩童家長20日到北檢控告園方涉嫌傷害等罪，並表示已至少13人受害。

鏡週刊今天報導，蔣萬安之子曾在此案同集團托嬰中心上課，蔣萬安手寫的感謝卡及全家福合照被集團當成招生廣告。蔣萬安今天出席市政會議前接受媒體聯訪時說，他沒有，也絕對不會同意園方、業者拿這樣子來做招生廣告。

蔣萬安表示，教育局已做說明，他在議會也說明會從嚴從重從速處理，第一時間針對被發現有明確行為的教師即刻停職，再次檢視監視器畫面後也做了相對應的裁處，且全面稽查，有任何違規態樣一切從重、最高裁處，另外即刻提供包含法律、心理諮詢、後續安置，召開家長說明會。

他說，他上週在議會接見家長、接下陳情書，也承諾會加速處理，包括這個月底專家小組會議會有結果出來。

台北市教育局20日發布新聞稿表示，針對台北市私立夏莉絲國際幼兒園發生不當管教案，採「行政裁罰」與「刑事司法」雙軌併進處理，已向地檢署告發；行政裁罰方面，已祭出罰鍰共計新台幣50萬6000元，以及預計在7月底完成行政調查。