快訊

一路下到晚上！11縣市「大雨特報」 嚴防雷擊、強陣風

MLB／美媒無法相信球進鄭宗哲手套 美國鄉民全嗨翻：可以再看100遍

30年前身高亞洲第一 日本年輕世代如今為何被中韓狠甩

聽新聞
0:00 / 0:00

涉虐幼兒園疑拿感謝卡當廣告 蔣萬安：絕不同意

中央社／ 台北21日電

北市某私立幼兒園發生疑似虐童案，媒體報導園方以市長蔣萬安感謝卡、全家福合照當成招生廣告。蔣萬安今天說，沒有也絕對不會同意園方業者這樣子做招生廣告。

無黨籍台北市議員徐立信15日與10餘名家長在議會召開記者會，指控某私立幼兒園疑爆集體虐童；孩童家長20日到北檢控告園方涉嫌傷害等罪，並表示已至少13人受害。

鏡週刊今天報導，蔣萬安之子曾在此案同集團托嬰中心上課，蔣萬安手寫的感謝卡及全家福合照被集團當成招生廣告。蔣萬安今天出席市政會議前接受媒體聯訪時說，他沒有，也絕對不會同意園方、業者拿這樣子來做招生廣告。

蔣萬安表示，教育局已做說明，他在議會也說明會從嚴從重從速處理，第一時間針對被發現有明確行為的教師即刻停職，再次檢視監視器畫面後也做了相對應的裁處，且全面稽查，有任何違規態樣一切從重、最高裁處，另外即刻提供包含法律、心理諮詢、後續安置，召開家長說明會。

他說，他上週在議會接見家長、接下陳情書，也承諾會加速處理，包括這個月底專家小組會議會有結果出來。

台北市教育局20日發布新聞稿表示，針對台北市私立夏莉絲國際幼兒園發生不當管教案，採「行政裁罰」與「刑事司法」雙軌併進處理，已向地檢署告發；行政裁罰方面，已祭出罰鍰共計新台幣50萬6000元，以及預計在7月底完成行政調查。

幼兒園 蔣萬安 廣告

延伸閱讀

幼兒園爆虐童案 北市教育局：累計開罰50.6萬元

北市夏莉絲私幼傳虐童！家長當面陳情 蔣萬安痛心：徹查無上限

接受家長陳情 蔣萬安：虐童案調查沒上限

童疑被強迫餵食學狗爬...家長今告幼兒園 蔣萬安：罰太輕將反映

相關新聞

看表演不怕踩雷…台北街藝之星專屬表演地點、時段擴大

台北市文化局今天舉辦街藝之星記者會，宣布將擴大專屬展演點位及時段，以及首度增設「身心障礙組」。民眾表示，現在街頭藝人素質參差，由街藝之星選拔出來且有獨自的展演地點的話，可以確保表演水平一致。策展人徐開炫透露，今年10月在松菸舉辦的街頭藝術嘉年華，也會邀集國內外街頭藝人演出，激盪出不同火花ㄡ

板橋埔墘福德宮捐255台輪椅 侯友宜：帶動善的循環

板橋埔墘福德宮響應新北市好日子愛心大平台，21日捐贈255台輪椅給新北市府，由市長侯友宜代表接受並回贈感謝牌。為體恤埔墘國小一位多重障礙學童，廟方也於日前捐贈一台市值11萬多元的電動輪椅，以方便學童上下學。侯友宜盛讚埔墘福德宮是「滴水功德」，將平日信眾的香油錢涓滴轉化為幫助社會弱勢，帶動更多善的循環。

營養午餐剩食多 「大人期待高於孩子想望」

新北教育局長張明文上月偕團膳業者、議員赴韓國考察校園的供餐制度，團膳業者觀察，日、韓午餐重質不重量，台灣分量是依據教育部基準執行，供應分量偏多，白飯、青菜是剩食大宗，「大人期待高於孩子的想望」，孩子在家不吃的，卻期待孩子在學校要吃，造成營養午餐剩食可觀。

每餐75元 免費營養午餐新北將上路

新北免費營養午餐即將上路，教育局長張明文昨赴議會專案報告「免費營養午餐經費及供餐品質」，每年將投入四十八億元經費，可替學生每年節省一萬五千元餐費，落實公平、安全、營養、食育四大核心。不過有議員憂心全市公定價七十五元，難兼顧品質與需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。