板橋埔墘福德宮捐255台輪椅 侯友宜：帶動善的循環

板橋埔墘福德宮響應新北市好日子愛心大平台，21日捐贈255台輪椅給新北市府，由市長侯友宜代表接受並回贈感謝牌。為體恤埔墘國小一位多重障礙學童，廟方也於日前捐贈一台市值11萬多元的電動輪椅，以方便學童上下學。侯友宜盛讚埔墘福德宮是「滴水功德」，將平日信眾的香油錢涓滴轉化為幫助社會弱勢，帶動更多善的循環。

埔墘福德宮主委廖榮清表示，埔墘福德宮擁有200年歷史，福德宮每年都會捐款從事社會公益，如疫情期間捐贈防疫包，2024年捐贈110台氧氣製造機給大平台，都引起很大的迴響。一般市面輪椅都是鐵製，推起來較笨重，稍有用力不慎，容易跌倒，因此廟方透過尋覓廠商，選用鋁製輪椅，較輕也較安全。255台輪椅，合計117萬元。

廖榮清也提到，日前他聽到埔墘國小劉能賢校長說，有位多重障礙的尤同學，因家境貧困，校長特別請她父親到校擔任工友，以增加家庭收入。另同學需要一台電動輪椅，方便上下學，但學校只募得3萬元，還不足8萬元，廟方立即捐贈11萬元讓案家購買，至於學校募的3萬元則移作案家生活費。

侯友宜表示，新北市身障人口已逼近19萬人，老年人口也超過82萬人，對於輔具需求量非常高。新北市輔具資源中心是全國唯一公辦公營，服務量能全國第一，光今年1至6月就已服務4萬4373人次，補助金額也有1億6061萬多元。

侯友宜說，輔具中心每年會媒合一萬多件的二手輔具，都是從大台北地區的善心人士捐出，經過整理、清潔及消毒後，再免費提供給有需要的民眾，讓資源循環再利用。輔具中心統計，輪椅屬大眾需求，每月約可媒合272台，這批受贈的新輔具，將交由輔具中心妥善運用。