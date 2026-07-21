天際之眼近看飛機起降 北市民權大橋景觀橋啟用

北市民權大橋景觀橋昨啟用，串聯觀山、彩虹河濱公園成為騎單車、散步新路線，還可欣賞松山機場飛機起降。市長蔣萬安說，工程除提升民權大橋路面寬度，有串接松山、內湖的重要交通功能，為市民建構人本交通、舒適宜居環境。

民權大橋景觀橋為市府規畫民權大橋改建時，施工設置便道時，便同步思考未來成為永久景觀橋，除串聯兩側高灘地，未來民生水資源中心完工後，也可直接串接民權大橋。命名為「天際之眼」是因從空中俯瞰，優化後的人行、自行車通道及觀景平台，宛如鑲嵌在基隆河畔的一隻眼睛。

蔣萬安說，他上任後多次視察該工程進度，感謝議員、市府團隊及所有施工人員共同努力，讓民權大橋改建工程順利完成。此次改建最重要目的，除提升民權大橋橋梁耐震、防洪韌性，確保市民安全；希望強化民權大橋作為串接松山、內湖及內湖科技園區重要聯外道路，也能跳脫傳統思維，納入更多人文景觀與休憩空間設計。

景觀橋除串聯觀山、彩虹河濱公園，民眾可上景觀橋欣賞台北夜間光雕及基隆河畔景致，近距離欣賞松山機場飛機起降動態。